Простая выпечка из ржаной муки: беспроигрышный рецепт

Для выпечки из ржаной муки вам понадобятся: сливочное масло (150 г), пшеничная мука (115 г), ржаная обдирная мука (110 г), сахар (75 г), яйцо (1 шт.), щепотка соли. Для начинки: варенье (200 г) и сахарная пудра.

Разотрите масло с мукой в крошку, добавьте сахар, соль и яйцо, а затем замесите однородное тесто. Сформируйте его в шар и охладите в холодильнике полчаса. Достаньте тесто, раскатайте и поместите в форму. Часто наколите основу вилкой и отправьте выпекаться на 5 минут при 175 °C. Для идеального результата используйте кухонный термометр, чтобы точно контролировать температуру в духовке.

Достаньте основу, равномерно распределите варенье. Из остатков теста нарежьте полоски и уложите их поверх начинки красивой сеткой. Выпекайте еще около 10 минут. Готовую выпечку из ржаной муки щедро присыпьте сахарной пудрой.

