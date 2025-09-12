Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 11:15

Простая выпечка из ржаной муки: беспроигрышный рецепт

Выпечка из ржаной муки — пирог с вареньем Выпечка из ржаной муки — пирог с вареньем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для выпечки из ржаной муки вам понадобятся: сливочное масло (150 г), пшеничная мука (115 г), ржаная обдирная мука (110 г), сахар (75 г), яйцо (1 шт.), щепотка соли. Для начинки: варенье (200 г) и сахарная пудра.

Разотрите масло с мукой в крошку, добавьте сахар, соль и яйцо, а затем замесите однородное тесто. Сформируйте его в шар и охладите в холодильнике полчаса. Достаньте тесто, раскатайте и поместите в форму. Часто наколите основу вилкой и отправьте выпекаться на 5 минут при 175 °C. Для идеального результата используйте кухонный термометр, чтобы точно контролировать температуру в духовке.

Достаньте основу, равномерно распределите варенье. Из остатков теста нарежьте полоски и уложите их поверх начинки красивой сеткой. Выпекайте еще около 10 минут. Готовую выпечку из ржаной муки щедро присыпьте сахарной пудрой.

Ранее мы поделились рецептом пышного теста из хлебопекарной муки.

мука
пироги
рецепты
выпечка
варенье
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт объяснил, почему Польша и Латвия закрыли границу с Белоруссией
В «Горбушкином дворе» устроили рейд с массовой конфискацией техники
В России столкнулись с «яичной» проблемой
В Швеции обсуждают размещение ядерного оружия США
Умер экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи
Назван номер, под которым SHAMAN выступит на «Интервидении»
Япония смягчила рекомендации по поездкам в Россию
Стала известна очередность выступлений участников «Интервидения»
Раскрыт единственный эффективный способ уберечься от брачных аферистов
Глава ЦИК рассказала, сколько ветаранов СВО примет участие в выборах
День программиста: 256-й день года
Хранение урожая зимой: как сберечь овощи свежими до весны
Непомнящий назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак»
Названы условия, при которых можно уволиться без отработки
Российский голкипер продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ
ФСБ пресекла многомиллионную рубку леса в заповеднике
Apple представит новые продукты до конца 2025 года
Прогулочный катер с шестью людьми перевернулся в Татарстане
Названа страна, откуда могли запустить 30 беспилотников по Санкт-Петербургу
Две школьницы поджарили зефир у Вечного огня и попали на видео
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.