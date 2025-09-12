Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 06:15

Кабачковые драники без картошки — хрустящие и низкокалорийные!

Кабачковые драники: простой рецепт Кабачковые драники: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти оладьи — хрустящие снаружи, сочные внутри, с чесночным ароматом и легкой кислинкой сметаны. Они не расползаются на сковороде и не отдают влагой, как многие кабачковые рецепты. Секрет — в правильной панировке.

2 средних кабачка натрите, отожмите лишнюю влагу. Вбейте 1 яйцо, всыпьте 2 ст. л. хлебопекарной муки (или овсяных отрубей), дольку чеснока, пучок укропа, соль и перец. Сформируйте оладьи, обваляйте в кукурузной муке (даст хруст!). Обжарьте на антипригарной сковороде с каплей масла до золотистости.

  • Совет: подавайте с греческим йогуртом с чесноком — это заменит калорийную сметану.

кабачки
рецепты
рецепт
простые рецепты
быстрыерецепты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
