09 сентября 2025 в 14:45

Как очистить лесные грибы от грязи за три минуты: просто и эффективно

Как очистить грибы быстро Как очистить грибы быстро Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью, возвращаясь из леса с корзинами грибов, многие сталкиваются с проблемой — как быстро очистить их от земли и песка? Есть легкий способ, который позволит эффективно убрать любую грязь. Поделимся им в этой статье!

Пошаговая инструкция: чистим лесные грибы очень быстро

  • Возьмите емкость (подойдет кастрюля с толстым дном) и налейте в нее воду.

  • Поставьте на плиту, дождитесь, пока закипит, засыпьте столовую ложку соли — это поможет легче отделить грязь и песок.

  • Положите грибы в дуршлаг и отправьте его прямо в кипяток на 2–3 минуты. Грибы не нужно варить, достаточно просто обдать кипятком.

  • Выньте дуршлаг. Осталось промыть грибы под холодной водой, смыть оставшуюся грязь и соль.

Почему этот способ работает

Грибы получается быстро очистить благодаря кипятку и соли, которые размягчают грязь и песок на поверхности. Метод экономит время по сравнению с тщательной чисткой щеткой или ножом. А грибы не впитывают воду, так как находятся в дуршлаге, а не в воде напрямую.

Как очистить грибы быстро Как очистить грибы быстро Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дополнительные советы

  • Для особо загрязненных грибов (например, маслята) можно снять верхний слой кожуры со шляпки ножом перед обработкой.

  • Не замачивайте грибы очень долго — иначе они впитают влагу и станут рыхлыми.

  • Как очистите, переложите грибы на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу.

Чтобы быстро и эффективно очистить лесные грибы от грязи, достаточно облить их кипятком с солью и затем прополоскать под холодной водой. Этот проверенный способ поможет сэкономить время и сохранить вкус грибов.

Что приготовить из лисичек? Собрали подборку из 14 рецептов.

Анастасия Фомина
А. Фомина
