Грибной суп с курицей и сыром: наваристый рецепт для всей семьи

Этот суп нельзя назвать просто похлебкой — он получается насыщенным, ароматным и по-домашнему уютным. Простые ингредиенты создают удивительное сочетание вкусов: куриный бульон, лесные грибы, бекон и плавленый сыр превращают блюдо в настоящий праздник.
Ингредиенты
- куриное филе — 1 шт.;
- лисички — 250 г;
- плавленый сыр — 100 г;
- картофель — 300 г;
- бекон — 50 г;
- морковь — 120 г;
- лук — 70 г;
- специи и зелень — по вкусу.
Приготовление
Шаг 1. Нарежьте картофель и курицу мелкими кубиками. Залейте 1,5 л воды, доведите до кипения и варите около 15 минут, пока мясо станет мягким, а картофель почти готовым.
Шаг 2. Бекон нарежьте мелко и обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Жир и аромат станут основой для овощей. Готовый бекон отложите.
Шаг 3. В той же сковороде обжарьте лук и тертую морковь до мягкости и легкой золотистости. Добавьте очищенные и нарезанные лисички, готовьте еще 7 минут, пока грибы не раскроют аромат.
Шаг 4. Верните бекон к овощам с грибами, перемешайте и выложите в суп. Варите еще 5 минут, чтобы бульон вобрал вкус.
Шаг 5. Плавленый сыр натрите и добавьте в суп. Размешивайте, пока он полностью не растворится и бульон не станет кремовым.
Перед подачей дайте супу немного настояться под крышкой — вкус станет глубже, а аромат ярче. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью. Такой суп обязательно понравится всей семье.
