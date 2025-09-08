Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 14:01

Грибной суп с курицей и сыром: наваристый рецепт для всей семьи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот суп нельзя назвать просто похлебкой — он получается насыщенным, ароматным и по-домашнему уютным. Простые ингредиенты создают удивительное сочетание вкусов: куриный бульон, лесные грибы, бекон и плавленый сыр превращают блюдо в настоящий праздник.

Ингредиенты

  • куриное филе — 1 шт.;
  • лисички — 250 г;
  • плавленый сыр — 100 г;
  • картофель — 300 г;
  • бекон — 50 г;
  • морковь — 120 г;
  • лук — 70 г;
  • специи и зелень — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Нарежьте картофель и курицу мелкими кубиками. Залейте 1,5 л воды, доведите до кипения и варите около 15 минут, пока мясо станет мягким, а картофель почти готовым.

Шаг 2. Бекон нарежьте мелко и обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки. Жир и аромат станут основой для овощей. Готовый бекон отложите.

Шаг 3. В той же сковороде обжарьте лук и тертую морковь до мягкости и легкой золотистости. Добавьте очищенные и нарезанные лисички, готовьте еще 7 минут, пока грибы не раскроют аромат.

Шаг 4. Верните бекон к овощам с грибами, перемешайте и выложите в суп. Варите еще 5 минут, чтобы бульон вобрал вкус.

Шаг 5. Плавленый сыр натрите и добавьте в суп. Размешивайте, пока он полностью не растворится и бульон не станет кремовым.

Перед подачей дайте супу немного настояться под крышкой — вкус станет глубже, а аромат ярче. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью. Такой суп обязательно понравится всей семье.

Ранее сообщалось, что тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное, сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка покинула авто на ходу после скандала
Синоптик успокоила переживающих за «радиационные» туманы россиян
Россиянин оказался на грани смерти, выпив три рюмки водки
«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
«Миндальничать никто не будет»: Медведев сделал предупреждение Финляндии
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.