Нежнейшая индейка в сметане, ради которой забудете о курице

Нежнейшая индейка в сметане, ради которой забудете о курице

Тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное, сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты. Попробуйте заменить привычную курицу на диетическую индейку — результат удивит.

Ингредиенты

Филе индейки — 400 г

Лук репчатый — 1 шт.

Масло подсолнечное — 50 мл

Сметана — 3 ст. л.

Мука пшеничная — 1,5 ст. л.

Горячая вода — 1 стакан

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить тушеную индейку в сметане

Нарежьте филе индейки средними кусочками, лук измельчите. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте индейку до румяной корочки. Добавьте лук, обжаривайте вместе до прозрачности, помешивая, чтобы он не подгорел. Убавьте огонь, всыпьте муку, добавьте сметану, посолите и поперчите. Перемешайте. Влейте горячую воду, накройте крышкой и тушите 12–15 минут, пока мясо не станет мягким, а соус — густым и ароматным. Подавайте с любым гарниром: картофельным пюре, рисом или макаронами.

Такое блюдо отлично подойдет для ужина или обеда и не требует особых кулинарных навыков. Готовьте и наслаждайтесь вкусом — индейка в сметанном соусе станет вашим любимым вариантом легкой и полезной еды.

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