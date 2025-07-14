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14 июля 2025 в 12:05

Нежнейшая индейка в сметане, ради которой забудете о курице

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное, сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты. Попробуйте заменить привычную курицу на диетическую индейку — результат удивит.

Ингредиенты

  • Филе индейки — 400 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло подсолнечное — 50 мл
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Мука пшеничная — 1,5 ст. л.
  • Горячая вода — 1 стакан
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить тушеную индейку в сметане

  1. Нарежьте филе индейки средними кусочками, лук измельчите.
  2. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте индейку до румяной корочки.
  3. Добавьте лук, обжаривайте вместе до прозрачности, помешивая, чтобы он не подгорел.
  4. Убавьте огонь, всыпьте муку, добавьте сметану, посолите и поперчите. Перемешайте.
  5. Влейте горячую воду, накройте крышкой и тушите 12–15 минут, пока мясо не станет мягким, а соус — густым и ароматным.
  6. Подавайте с любым гарниром: картофельным пюре, рисом или макаронами.

Такое блюдо отлично подойдет для ужина или обеда и не требует особых кулинарных навыков. Готовьте и наслаждайтесь вкусом — индейка в сметанном соусе станет вашим любимым вариантом легкой и полезной еды.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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