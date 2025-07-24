Лисички в сливках, супы, заготовки и соусы: что приготовить из этих грибов

Лисички в сливках, супы, заготовки и соусы: что приготовить из этих грибов

Лисички — ароматные лесные грибы с ярким вкусом и упругой текстурой. Они не разваливаются при жарке, легко сочетаются с картофелем, сливками, зеленью и даже мясом. Главное — правильно подготовить и не переварить. Мы собрали 14 рецептов — от простых до необычных. С ними лисички раскроются во всей красе.

Жареные лисички со сметаной

Очистите 500 г лисичек от мусора и промойте в холодной воде. Обжарьте грибы на сухой сковороде до испарения жидкости, затем добавьте 1 ст. л. масла и нарезанную луковицу. Когда лук станет золотистым, добавьте 200 г сметаны, соль и перец. Тушите под крышкой 10 минут. Подавайте с картофельным пюре.

Лисички с картошкой на сковороде

Отварите 500 г грибов 5 минут, слейте воду. Нарежьте 5–6 картофелин, обжарьте их до золотистой корочки, добавьте лисички и одну мелко нарезанную луковицу. Готовьте вместе 15–20 минут, в конце добавьте соль, перец и свежий укроп.

Курица с лисичками в сливочном соусе

Обжарьте 300 г филе до румяной корочки. Отдельно припустите 300 г лисичек с луком, соедините с курицей, залейте 250 мл сливок и тушите 10–15 минут. Отлично сочетается с пастой или булгуром.

Лисички в сливочном соусе для пасты

Обжарьте грибы (200 г) с луком и 1 зубчиком чеснока, добавьте 150 мл жирных сливок, 1 ч. л. муки, тушите до загустения. Смешайте с отваренными макаронами — вкусно и быстро.

Лисички в сливочном соусе: рецепт Фото: Paul Williams — FunkyStock/imageBROKER.com/Global Look Press

Суп с лисичками и картошкой

В кастрюлю налейте 1,5 л воды, добавьте измельченные картофель (3 шт.), морковь и 200 г грибов. Варите до готовности, добавьте специи, зелень и лавровый лист. За 5 минут до конца варки можно влить немного сливок для нежности.

Лисички с луком в маринаде

Отварите 1 кг грибов в подсоленной воде 10 минут. Слейте и залейте маринадом из 500 мл воды, 2 ст. л. уксуса, сахара, соли, чеснока и перца. Проварите 5 минут, разложите по банкам. Храните в холодильнике.

Ризотто с лисичками

На сливочном масле припустите 1 луковицу и 200 г грибов. Добавьте 200 г риса арборио, влейте 100 мл белого вина и постепенно добавляйте бульон, постоянно помешивая. Когда рис станет мягким, добавьте тертый пармезан.

Соленые лисички в банках

Грибы (1 кг) проварите 10 минут, откиньте на дуршлаг. Сложите в стерильные банки слоями с солью (1 ст. л. на 1 кг), укропом, чесноком и хреном. Придавите грузом. Через неделю можно есть.

Запеканка с лисичками

Отварите 300 г грибов, обжарьте с луком, выложите в форму, добавьте картофельное пюре, залейте смесью яиц и сливок (2 яйца + 150 мл сливок), запекайте при 180 °C 30 минут.

Омлет с лисичками

На сковороде обжарьте 100 г грибов с луком, добавьте взбитые яйца (3 шт.) и 2 ст. л. молока. Посолите, поперчите, готовьте под крышкой 5–7 минут. Украсить зеленью.

Лисички с беконом

Грибы (300 г) обжарьте с кусочками бекона (100 г), добавьте немного сливок и чеснока. Подавайте с тостами или картофелем. Вкус получается насыщенный, с дымком.

Жарим лисички: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог с лисичками

Приготовьте песочное или слоеное тесто, выложите в форму. Начинку сделайте из обжаренных грибов (200 г), лука и 2 яиц, смешанных со сливками. Запекайте 30–35 минут при 180 °C.

Соус из лисичек

Лисички (150 г) обжарьте с луком, добавьте 100 мл сливок и немного белого вина. Пробейте блендером в гладкий соус, прогрейте и подавайте к мясу или картофелю.

Лисички на гриле

Сбрызните грибы маслом, посолите и запекайте на решетке 5–7 минут. Подходят как гарнир к мясу, особенно с чесночным соусом.

Мастер-класс от шефов: финальные штрихи и хитрости

Контраст текстур: хрустящие жареные лисички + нежный крем-суп.

Кислинка: капля лимонного сока, бальзамик-крем, зерна граната, маринованный лук-шалот оживят жирные блюда.

Интересный вкус: пармезан, соевый соус, анчоусы (мелко рубленные в соус) усилят глубину.

Свежесть: петрушка, укроп, кервель, кинза, рукола, микрозелень — обязательный финальный штрих.

На чем жарить: качественное сливочное масло, трюфельное масло, утиный/гусиный жир, оливковое масло — не экономьте!

Что приготовить из лисичек Фото: Arco Images / Larssen/Gitta/Global Look Press

Полезные советы

Лисички требуют тщательной очистки — вымачивайте в холодной воде 15–20 минут.

Не переваривайте: грибы теряют вкус при долгой варке.

Лучше всего жарить на сухой сковороде вначале, чтобы выпарить влагу.

Идеальные спутники — сливки, картошка, курица и зелень.

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