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17 июля 2025 в 08:30

Чесночные тосты с помидорами и базиликом! Летняя закуска за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чесночные тосты с помидорами, авокадо и базиликом! Летняя закуска за 10 минут! Эти простые в приготовлении тосты сочетают хрустящий хлеб с насыщенным чесночным ароматом, сочными помидорами и свежим базиликом. Идеальный вариант из нескольких ингредиентов для легкого перекуса, который можно подать к завтраку или как дополнение к основному блюду.

Ингредиенты

  • Хлеб — 8 ломтиков
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Помидоры — 2 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Масло оливковое — 2–3 ст. л.
  • Соль морская — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Базилик свежий — 10–12 листочков

Приготовление

  1. Нарежьте хлеб ломтиками толщиной 1–1,5 см. Подсушите хлеб 1–2 минуты до легкой румяности. Разрежьте зубчики чеснока пополам и натрите ими теплые тосты. Помидоры очистите от кожицы и нарежьте мелкими кубиками, смешайте с истолченным авокадо.
  2. Выложите смесь на тосты, слегка посолите и поперчите. Сбрызните оливковым маслом холодного отжима. Украсьте свежими листьями базилика перед подачей.

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помидоры
бутерброд
хлеб
тосты
намазки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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