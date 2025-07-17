Чесночные тосты с помидорами и базиликом! Летняя закуска за 10 минут

Чесночные тосты с помидорами, авокадо и базиликом! Летняя закуска за 10 минут! Эти простые в приготовлении тосты сочетают хрустящий хлеб с насыщенным чесночным ароматом, сочными помидорами и свежим базиликом. Идеальный вариант из нескольких ингредиентов для легкого перекуса, который можно подать к завтраку или как дополнение к основному блюду.
Ингредиенты
- Хлеб — 8 ломтиков
- Чеснок — 4 зубчика
- Помидоры — 2 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Масло оливковое — 2–3 ст. л.
- Соль морская — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Базилик свежий — 10–12 листочков
Приготовление
- Нарежьте хлеб ломтиками толщиной 1–1,5 см. Подсушите хлеб 1–2 минуты до легкой румяности. Разрежьте зубчики чеснока пополам и натрите ими теплые тосты. Помидоры очистите от кожицы и нарежьте мелкими кубиками, смешайте с истолченным авокадо.
- Выложите смесь на тосты, слегка посолите и поперчите. Сбрызните оливковым маслом холодного отжима. Украсьте свежими листьями базилика перед подачей.
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