Чесночные тосты с помидорами и базиликом! Летняя закуска за 10 минут

Чесночные тосты с помидорами и базиликом! Летняя закуска за 10 минут

Чесночные тосты с помидорами, авокадо и базиликом! Летняя закуска за 10 минут! Эти простые в приготовлении тосты сочетают хрустящий хлеб с насыщенным чесночным ароматом, сочными помидорами и свежим базиликом. Идеальный вариант из нескольких ингредиентов для легкого перекуса, который можно подать к завтраку или как дополнение к основному блюду.

Ингредиенты

Хлеб — 8 ломтиков

Чеснок — 4 зубчика

Помидоры — 2 шт.

Авокадо — 1 шт.

Масло оливковое — 2–3 ст. л.

Соль морская — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Базилик свежий — 10–12 листочков

Приготовление

Нарежьте хлеб ломтиками толщиной 1–1,5 см. Подсушите хлеб 1–2 минуты до легкой румяности. Разрежьте зубчики чеснока пополам и натрите ими теплые тосты. Помидоры очистите от кожицы и нарежьте мелкими кубиками, смешайте с истолченным авокадо. Выложите смесь на тосты, слегка посолите и поперчите. Сбрызните оливковым маслом холодного отжима. Украсьте свежими листьями базилика перед подачей.

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