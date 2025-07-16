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16 июля 2025 в 09:30

Яйца «Акутагьчапа» — абхазская закуска с характером! Необычно и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яйца «Акутагьчапа» — пикантная абхазская закуска с характером! Необычно и вкусно! Это не просто фаршированные яйца, а настоящий взрыв вкусов! Нежная яичная основа, хрустящие грецкие орехи, ароматная зелень и жгучая аджика создают неповторимый кавказский колорит. Идеальная закуска к крепким напиткам или необычная альтернатива привычным салатам.

Ингредиенты

  • Яйца — 3 шт.
  • Грецкие орехи — 30 г
  • Аджика — 0,5 ч. л.
  • Кинза — по вкусу
  • Укроп — по вкусу
  • Петрушка — по вкусу
  • Лук зеленый — по вкусу
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. Яйца отварите вкрутую (10 минут), остудите и разрежьте пополам. Желтки разомните вилкой. Для более нежной текстуры добавьте 1 ч. л. сливочного масла. Орехи измельчите в ступке. Добавьте соль по вкусу. Мелко нарежьте всю зелень.
  2. Смешайте желтки, орехи, зелень и аджику. Если хотите смягчить остроту — используйте сметану вместо аджики. Наполните половинки белков полученной начинкой.

Подавайте охлажденными, украсив веточками зелени.

Ранее мы готовили печёночные блинчики с морковкой! Вкуснейшая закуска из простых продуктов.

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аджика
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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