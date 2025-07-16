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16 июля 2025 в 07:00

Печёночные блинчики с морковкой! Вкуснейшая закуска из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печёночные блинчики с морковной начинкой! Вкуснейшая закуска из простых продуктов! Эти рулетики перевернут ваше представление о печени! Они сочетаются с сочной морковной начинкой и тающим плавленым сыром. Идеальная закуска для фуршета или сытного перекуса — готовьте двойную порцию, разлетаются мгновенно!

Ингредиенты

  • Куриная печень — 700 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 60 г
  • Молоко — 200 мл
  • Масло растительное — 30 мл
  • Морковь — 300–400 г
  • Плавленый сыр — 250 г
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Майонез — 50–70 г
  • Листья салата –7–8 шт.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Печень измельчите блендером, добавьте яйца, молоко, муку, соль и перец. Дайте тесту постоять 15 минут, затем обжарьте тонкие блинчики. Для начинки натрите морковь и сыр, смешайте с чесноком и майонезом.
  2. На остывшие блинчики выложите начинку и лист салата. Плотно сверните рулетики, нарежьте порционными кусочками.

Подавайте охлаждёнными — так вкус раскроется лучше всего. Эти рулетики хороши и сами по себе, и с любимым соусом!

Ранее мы готовили говяжью печень с хрустящей корочкой! Понравится всем — секреты внутри.

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морковь
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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