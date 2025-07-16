Печёночные блинчики с морковкой! Вкуснейшая закуска из простых продуктов

Печёночные блинчики с морковной начинкой! Вкуснейшая закуска из простых продуктов! Эти рулетики перевернут ваше представление о печени! Они сочетаются с сочной морковной начинкой и тающим плавленым сыром. Идеальная закуска для фуршета или сытного перекуса — готовьте двойную порцию, разлетаются мгновенно!

Ингредиенты

Куриная печень — 700 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 60 г

Молоко — 200 мл

Масло растительное — 30 мл

Морковь — 300–400 г

Плавленый сыр — 250 г

Чеснок — 2–3 зубчика

Майонез — 50–70 г

Листья салата –7–8 шт.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Печень измельчите блендером, добавьте яйца, молоко, муку, соль и перец. Дайте тесту постоять 15 минут, затем обжарьте тонкие блинчики. Для начинки натрите морковь и сыр, смешайте с чесноком и майонезом. На остывшие блинчики выложите начинку и лист салата. Плотно сверните рулетики, нарежьте порционными кусочками.

Подавайте охлаждёнными — так вкус раскроется лучше всего. Эти рулетики хороши и сами по себе, и с любимым соусом!

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