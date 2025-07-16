Печёночные блинчики с морковкой! Вкуснейшая закуска из простых продуктов

Печёночные блинчики с морковной начинкой! Вкуснейшая закуска из простых продуктов! Эти рулетики перевернут ваше представление о печени! Они сочетаются с сочной морковной начинкой и тающим плавленым сыром. Идеальная закуска для фуршета или сытного перекуса — готовьте двойную порцию, разлетаются мгновенно!
Ингредиенты
- Куриная печень — 700 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 60 г
- Молоко — 200 мл
- Масло растительное — 30 мл
- Морковь — 300–400 г
- Плавленый сыр — 250 г
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Майонез — 50–70 г
- Листья салата –7–8 шт.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Печень измельчите блендером, добавьте яйца, молоко, муку, соль и перец. Дайте тесту постоять 15 минут, затем обжарьте тонкие блинчики. Для начинки натрите морковь и сыр, смешайте с чесноком и майонезом.
- На остывшие блинчики выложите начинку и лист салата. Плотно сверните рулетики, нарежьте порционными кусочками.
Подавайте охлаждёнными — так вкус раскроется лучше всего. Эти рулетики хороши и сами по себе, и с любимым соусом!
Ранее мы готовили говяжью печень с хрустящей корочкой! Понравится всем — секреты внутри.