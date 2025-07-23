Язык в чесночном соусе — странно вкусно и очень просто, проверь сам!

Этот рецепт говяжьего языка под чесночным соусом — отличный вариант для тех, кто любит сытные и необычные блюда. Приготовление не займёт много времени, а результат порадует мягким мясом и насыщенным ароматом чеснока с лёгкой остринкой.
Ингредиенты (на 1 порцию)
- 2 говяжьих языка
- 1 морковь
- 1 сладкий перец
- 1 головка репчатого лука
- 2 лавровых листа
- Смесь пяти перцев горошком
- Соль по вкусу
- 4 зубчика чеснока
- 50 мл оливкового масла
- Молотый перец чили по вкусу
Пошаговый рецепт
Шаг 1: Замочите язык в холодной воде на 1 час.
Шаг 2: Слейте воду, залейте свежей и доведите до кипения. Снова слейте воду, залейте свежую и варите с овощами, лавровым листом и перцами 3–4 часа, снимая пену.
Шаг 3: Тем временем пропустите чеснок через пресс, добавьте молотый чили и залейте оливковым маслом. Оставьте настояться.
Шаг 4: Готовый язык быстро охладите в холодной воде и снимите шкурку. Верните в бульон на 5 минут.
Шаг 5: Нарежьте язык ломтиками и щедро полейте чесночным соусом. Подавайте сразу.
Это блюдо отлично подойдёт для праздничного стола или семейного ужина. Попробуйте и убедитесь, насколько просто сделать что-то особенное из привычных продуктов.
Знаете, почему это блюдо стало таким популярным? Оно сочетает в себе нежное мясо и ароматную подливку, которая идеально подходит к любому гарниру. А главное — готовится просто и быстро, что так важно для занятых хозяек!