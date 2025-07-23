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23 июля 2025 в 17:35

Язык в чесночном соусе — странно вкусно и очень просто, проверь сам!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт говяжьего языка под чесночным соусом — отличный вариант для тех, кто любит сытные и необычные блюда. Приготовление не займёт много времени, а результат порадует мягким мясом и насыщенным ароматом чеснока с лёгкой остринкой.

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • 2 говяжьих языка
  • 1 морковь
  • 1 сладкий перец
  • 1 головка репчатого лука
  • 2 лавровых листа
  • Смесь пяти перцев горошком
  • Соль по вкусу
  • 4 зубчика чеснока
  • 50 мл оливкового масла
  • Молотый перец чили по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Замочите язык в холодной воде на 1 час.

Шаг 2: Слейте воду, залейте свежей и доведите до кипения. Снова слейте воду, залейте свежую и варите с овощами, лавровым листом и перцами 3–4 часа, снимая пену.

Шаг 3: Тем временем пропустите чеснок через пресс, добавьте молотый чили и залейте оливковым маслом. Оставьте настояться.

Шаг 4: Готовый язык быстро охладите в холодной воде и снимите шкурку. Верните в бульон на 5 минут.

Шаг 5: Нарежьте язык ломтиками и щедро полейте чесночным соусом. Подавайте сразу.

Это блюдо отлично подойдёт для праздничного стола или семейного ужина. Попробуйте и убедитесь, насколько просто сделать что-то особенное из привычных продуктов.

Знаете, почему это блюдо стало таким популярным? Оно сочетает в себе нежное мясо и ароматную подливку, которая идеально подходит к любому гарниру. А главное — готовится просто и быстро, что так важно для занятых хозяек!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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