Язык в чесночном соусе — странно вкусно и очень просто, проверь сам!

Язык в чесночном соусе — странно вкусно и очень просто, проверь сам!

Этот рецепт говяжьего языка под чесночным соусом — отличный вариант для тех, кто любит сытные и необычные блюда. Приготовление не займёт много времени, а результат порадует мягким мясом и насыщенным ароматом чеснока с лёгкой остринкой.

Ингредиенты (на 1 порцию)

2 говяжьих языка

1 морковь

1 сладкий перец

1 головка репчатого лука

2 лавровых листа

Смесь пяти перцев горошком

Соль по вкусу

4 зубчика чеснока

50 мл оливкового масла

Молотый перец чили по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Замочите язык в холодной воде на 1 час.

Шаг 2: Слейте воду, залейте свежей и доведите до кипения. Снова слейте воду, залейте свежую и варите с овощами, лавровым листом и перцами 3–4 часа, снимая пену.

Шаг 3: Тем временем пропустите чеснок через пресс, добавьте молотый чили и залейте оливковым маслом. Оставьте настояться.

Шаг 4: Готовый язык быстро охладите в холодной воде и снимите шкурку. Верните в бульон на 5 минут.

Шаг 5: Нарежьте язык ломтиками и щедро полейте чесночным соусом. Подавайте сразу.

Это блюдо отлично подойдёт для праздничного стола или семейного ужина. Попробуйте и убедитесь, насколько просто сделать что-то особенное из привычных продуктов.

Знаете, почему это блюдо стало таким популярным? Оно сочетает в себе нежное мясо и ароматную подливку, которая идеально подходит к любому гарниру. А главное — готовится просто и быстро, что так важно для занятых хозяек!