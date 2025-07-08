Бефстроганов по-домашнему: нежная индейка в сливочной подливке!

Знаете, почему это блюдо стало таким популярным? Оно сочетает в себе нежное мясо и ароматную подливку, которая идеально подходит к любому гарниру. А главное — готовится просто и быстро, что так важно для занятых хозяек!

Я долго искала идеальный вариант бефстроганова из индейки и наконец нашла его. Филе получается удивительно мягким, а подливка — насыщенной и аппетитной. Теперь это наше семейное любимое блюдо по выходным!

Ингредиенты

Филе индейки — 500 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1/2 шт.

Сметана — 100 мл

Томатная паста — 70 г

Мука — 2 ст. л.

Вода — 700 мл

Растительное масло — 100 мл

Соль, перец — по вкусу

Нарежьте филе индейки тонкими брусочками, слегка отбейте и обваляйте в муке. Обжарьте на сильном огне до румяной корочки. Переложите в кастрюлю, залейте водой и тушите 40 минут под крышкой.

Лук и морковь пассеруйте на сковороде, добавьте сметану и томатную пасту. Потушите 3–4 минуты и соедините с мясом. Доведите до готовности еще 15–20 минут — подливка загустеет естественным образом благодаря муке.

Подавайте с картофельным пюре, гречкой или макаронами. Это блюдо покорит вас своей нежностью и насыщенным вкусом!

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