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08 июля 2025 в 15:00

Бефстроганов по-домашнему: нежная индейка в сливочной подливке!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, почему это блюдо стало таким популярным? Оно сочетает в себе нежное мясо и ароматную подливку, которая идеально подходит к любому гарниру. А главное — готовится просто и быстро, что так важно для занятых хозяек!

Я долго искала идеальный вариант бефстроганова из индейки и наконец нашла его. Филе получается удивительно мягким, а подливка — насыщенной и аппетитной. Теперь это наше семейное любимое блюдо по выходным!

Ингредиенты

  • Филе индейки — 500 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1/2 шт.
  • Сметана — 100 мл
  • Томатная паста — 70 г
  • Мука — 2 ст. л.
  • Вода — 700 мл
  • Растительное масло — 100 мл
  • Соль, перец — по вкусу

Нарежьте филе индейки тонкими брусочками, слегка отбейте и обваляйте в муке. Обжарьте на сильном огне до румяной корочки. Переложите в кастрюлю, залейте водой и тушите 40 минут под крышкой.

Лук и морковь пассеруйте на сковороде, добавьте сметану и томатную пасту. Потушите 3–4 минуты и соедините с мясом. Доведите до готовности еще 15–20 минут — подливка загустеет естественным образом благодаря муке.

Подавайте с картофельным пюре, гречкой или макаронами. Это блюдо покорит вас своей нежностью и насыщенным вкусом!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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