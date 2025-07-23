Эта курочка с картошкой рвет шаблоны — пряно и без суеты

Пряная курочка с картофелем — это ароматное и сытное блюдо, которое не требует сложных ингредиентов и долгих усилий. За счет медово‑горчичного маринада и специй куриное мясо получается сочным и ярким по вкусу, а картофель — румяным и нежным. Такой ужин точно понравится всей семье.
Ингредиенты на 1 порцию
- Картофель — 1 кг
- Курица (бедра или порционные куски) — 1 кг
- Мед жидкий — 1 ст. л.
- Горчица дижонская — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 20 мл
- Имбирь (корень) — 10 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Корица молотая — 1 щепотка
- Тмин — 1 щепотка
- Паприка — 1 щепотка
- Лук репчатый — 1 шт.
- Соль — по вкусу
Как приготовить пряную курочку с картофелем
Шаг 1.
Приготовьте маринад: в миске смешайте мед, горчицу, тмин, паприку, корицу, соль, измельченные чеснок и имбирь. Кусочки курицы промойте, обсушите и оставьте мариноваться в этой смеси примерно на 20 минут.
Шаг 2.
Картофель и лук очистите и нарежьте крупными кусочками. Выложите их на противень, застеленный фольгой, слегка посолите и сбрызните оливковым маслом.
Шаг 3.
Сверху разложите курицу. Накройте фольгой так, чтобы плотно закрыть края. Запекайте при 200 °С около 30 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще 10–15 минут, пока картофель и курочка красиво подрумянятся.
Шаг 4.
Подавайте сразу из духовки, пока горячее и ароматное.
Пищевая ценность порции
- Калорийность: 3150 ккал
- Белки: 189 г
- Жиры: 170 г
- Углеводы: 234 г
Такую курочку с картошкой невозможно забыть: простое приготовление и яркий вкус делают ее отличным вариантом для домашнего ужина без хлопот.
Ищете простое, но эффектное блюдо для семейного ужина? Эти ароматные перцы с нежной начинкой из курицы и картофеля станут настоящим украшением стола! Готовятся они легко, а результат превосходит все ожидания.