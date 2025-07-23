Эта курочка с картошкой рвет шаблоны — пряно и без суеты

Эта курочка с картошкой рвет шаблоны — пряно и без суеты

Пряная курочка с картофелем — это ароматное и сытное блюдо, которое не требует сложных ингредиентов и долгих усилий. За счет медово‑горчичного маринада и специй куриное мясо получается сочным и ярким по вкусу, а картофель — румяным и нежным. Такой ужин точно понравится всей семье.

Ингредиенты на 1 порцию

Картофель — 1 кг

Курица (бедра или порционные куски) — 1 кг

Мед жидкий — 1 ст. л.

Горчица дижонская — 1 ст. л.

Оливковое масло — 20 мл

Имбирь (корень) — 10 г

Чеснок — 2 зубчика

Корица молотая — 1 щепотка

Тмин — 1 щепотка

Паприка — 1 щепотка

Лук репчатый — 1 шт.

Соль — по вкусу

Как приготовить пряную курочку с картофелем

Шаг 1.

Приготовьте маринад: в миске смешайте мед, горчицу, тмин, паприку, корицу, соль, измельченные чеснок и имбирь. Кусочки курицы промойте, обсушите и оставьте мариноваться в этой смеси примерно на 20 минут.

Шаг 2.

Картофель и лук очистите и нарежьте крупными кусочками. Выложите их на противень, застеленный фольгой, слегка посолите и сбрызните оливковым маслом.

Шаг 3.

Сверху разложите курицу. Накройте фольгой так, чтобы плотно закрыть края. Запекайте при 200 °С около 30 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще 10–15 минут, пока картофель и курочка красиво подрумянятся.

Шаг 4.

Подавайте сразу из духовки, пока горячее и ароматное.

Пищевая ценность порции

Калорийность: 3150 ккал

Белки: 189 г

Жиры: 170 г

Углеводы: 234 г

Такую курочку с картошкой невозможно забыть: простое приготовление и яркий вкус делают ее отличным вариантом для домашнего ужина без хлопот.

Ищете простое, но эффектное блюдо для семейного ужина? Эти ароматные перцы с нежной начинкой из курицы и картофеля станут настоящим украшением стола! Готовятся они легко, а результат превосходит все ожидания.