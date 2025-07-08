Фаршированные перчики: сочная начинка под хрустящей корочкой!

Ищете простое, но эффектное блюдо для семейного ужина? Эти ароматные перцы с нежной начинкой из курицы и картофеля станут настоящим украшением стола! Готовятся они легко, а результат превосходит все ожидания.
Я часто делаю это блюдо, когда хочу порадовать близких чем-то особенным без лишних хлопот. Сочетание сочной курочки, нежного картофеля и расплавленного сыра никого не оставляет равнодушным!
Ингредиенты
- Болгарский перец — 3 шт.
- Куриное филе — 100 г
- Картофель — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сметана — 1 ст. л.
- Сыр — 30 г
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Перцы разрезаем пополам, очищаем от семян и смазываем маслом. Для начинки смешиваем мелко нарезанную курицу, натертый картофель, чеснок и сметану.
Наполняем перцы начинкой, сверху кладем кружочки помидора. Запекаем 20 минут при 180 °С, затем посыпаем тертым сыром и готовим еще 10 минут до золотистой корочки. Подаем горячими — аромат стоит невероятный! Приятного аппетита!
Кто сказал, что арбуз можно только резать и есть? Я открыла для себя потрясающий способ подачи этой ягоды — в хрустящей ореховой панировке! Это блюдо стало настоящей сенсацией на моих летних вечеринках.