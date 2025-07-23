Нежная сливочная уха с горбушей! Простая и ароматная — она понравится всем

Нежная сливочная уха с горбушей! Простая и ароматная — она понравится всем

Нежная сливочная уха с горбушей! Простая и ароматная — она понравится всем! Насыщенная и в меру густая — эта уха станет настоящим украшением вашего стола. Благодаря сливкам суп приобретает мягкий, бархатистый вкус, а обжаренные овощи и свежая зелень добавляют яркие акценты.

Ингредиенты

Горбуша (стейки) — 250 г

Лук репчатый — 70 г

Морковь — 70 г

Помидоры — 180 г

Картофель — 185 г

Сливки 10% — 200 мл

Масло растительное — 1 ст. л.

Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Вода — 800–1000 мл

Приготовление

Отварите горбушу в подсоленной воде до готовности (около 15 минут). Достаньте рыбу, отделите от костей и нарежьте кусочками. Бульон процедите. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на тёрке. Обжарьте на растительном масле до мягкости. Надрежьте кожицу помидор крест-накрест, залейте кипятком на 2 минуты, затем снимите кожицу и нарежьте мякоть кубиками. Добавьте к луку и моркови, потушите 3–4 минуты. Картофель нарежьте крупными кубиками, опустите в кипящий рыбный бульон. Варите 10 минут. Сборка ухи: добавьте в бульон зажарку, кусочки рыбы, доведите до кипения. Влейте сливки, приправьте солью и перцем.

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