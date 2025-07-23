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23 июля 2025 в 06:45

Нежная сливочная уха с горбушей! Простая и ароматная — она понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежная сливочная уха с горбушей! Простая и ароматная — она понравится всем! Насыщенная и в меру густая — эта уха станет настоящим украшением вашего стола. Благодаря сливкам суп приобретает мягкий, бархатистый вкус, а обжаренные овощи и свежая зелень добавляют яркие акценты.

Ингредиенты

  • Горбуша (стейки) — 250 г
  • Лук репчатый — 70 г
  • Морковь — 70 г
  • Помидоры — 180 г
  • Картофель — 185 г
  • Сливки 10% — 200 мл
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу
  • Вода — 800–1000 мл

Приготовление

  1. Отварите горбушу в подсоленной воде до готовности (около 15 минут). Достаньте рыбу, отделите от костей и нарежьте кусочками. Бульон процедите. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на тёрке. Обжарьте на растительном масле до мягкости. Надрежьте кожицу помидор крест-накрест, залейте кипятком на 2 минуты, затем снимите кожицу и нарежьте мякоть кубиками. Добавьте к луку и моркови, потушите 3–4 минуты.
  2. Картофель нарежьте крупными кубиками, опустите в кипящий рыбный бульон. Варите 10 минут. Сборка ухи: добавьте в бульон зажарку, кусочки рыбы, доведите до кипения. Влейте сливки, приправьте солью и перцем.

Ранее мы готовили французский луковый суп! Классика, которая всегда в моде.

рыба
супы
горбуша
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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