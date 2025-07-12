Французский луковый суп! Классика, которая всегда в моде

Французский луковый суп! Классика, которая всегда в моде

Французский луковый суп — классика, которая всегда в моде! Это блюдо покорит вкусом и ароматом — нежный карамелизированный лук, сыр и хрустящий хлеб создают идеальное сочетание, переносящее прямо в самое сердце Франции. Несложно готовится и отлично подходит для романтических вечеров.

Ингредиенты

Лук репчатый — 1 кг

Белое сухое вино — 100 мл

Куриный бульон — 1,5 л

Соль, перец, мускатный орех — по вкусу

Масло сливочное и растительное — для жарки

Белый хлеб — несколько ломтиков

Сыр — 60 г

Пармезан — 60 г

Приготовление

Нарезать лук полукольцами и обжарить на смеси сливочного и растительного масла примерно 30 минут до золотистого цвета. Добавить белое вино, выпарить его несколько минут до уменьшения объема. Влить куриный бульон, добавить соль, перец и мускатный орех, варить около 5 минут. Разлить суп по горшочкам, сверху положить ломтики хлеба и сыр, посыпать пармезаном. Запекать в духовке 10 минут до золотистой корочки.

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