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12 июля 2025 в 11:00

Французский луковый суп! Классика, которая всегда в моде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Французский луковый суп — классика, которая всегда в моде! Это блюдо покорит вкусом и ароматом — нежный карамелизированный лук, сыр и хрустящий хлеб создают идеальное сочетание, переносящее прямо в самое сердце Франции. Несложно готовится и отлично подходит для романтических вечеров.

Ингредиенты

  • Лук репчатый — 1 кг
  • Белое сухое вино — 100 мл
  • Куриный бульон — 1,5 л
  • Соль, перец, мускатный орех — по вкусу
  • Масло сливочное и растительное — для жарки
  • Белый хлеб — несколько ломтиков
  • Сыр — 60 г
  • Пармезан — 60 г

Приготовление

  1. Нарезать лук полукольцами и обжарить на смеси сливочного и растительного масла примерно 30 минут до золотистого цвета. Добавить белое вино, выпарить его несколько минут до уменьшения объема.
  2. Влить куриный бульон, добавить соль, перец и мускатный орех, варить около 5 минут. Разлить суп по горшочкам, сверху положить ломтики хлеба и сыр, посыпать пармезаном. Запекать в духовке 10 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили картофельный крем-суп с муссом из грибов! Когда надоели борщ и лапша.

супы
лук
Франция
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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