Французский луковый суп — классика, которая всегда в моде! Это блюдо покорит вкусом и ароматом — нежный карамелизированный лук, сыр и хрустящий хлеб создают идеальное сочетание, переносящее прямо в самое сердце Франции. Несложно готовится и отлично подходит для романтических вечеров.
Ингредиенты
- Лук репчатый — 1 кг
- Белое сухое вино — 100 мл
- Куриный бульон — 1,5 л
- Соль, перец, мускатный орех — по вкусу
- Масло сливочное и растительное — для жарки
- Белый хлеб — несколько ломтиков
- Сыр — 60 г
- Пармезан — 60 г
Приготовление
- Нарезать лук полукольцами и обжарить на смеси сливочного и растительного масла примерно 30 минут до золотистого цвета. Добавить белое вино, выпарить его несколько минут до уменьшения объема.
- Влить куриный бульон, добавить соль, перец и мускатный орех, варить около 5 минут. Разлить суп по горшочкам, сверху положить ломтики хлеба и сыр, посыпать пармезаном. Запекать в духовке 10 минут до золотистой корочки.
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