Картофельный крем-суп с муссом из грибов! Когда надоели борщ и лапша

Картофельный крем-суп с муссом из грибов! Когда надоели борщ и лапша

Картофельный крем-суп с муссом из грибов! Готовлю, когда надоели борщ и лапша! Это изысканное и ароматное блюдо, которое сочетает нежность картофельного пюре и насыщенный вкус грибов. Сливки делают суп бархатистым, а обжаренные ломтики грибов придают аппетитную хрустящую нотку.

Ингредиенты

Картофельное пюре — 600 г

Веточки тимьяна — 4 шт.

Куриный бульон — 400 мл

Веточка укропа — 1 шт.

Соль — по вкусу

Белые грибы или шампиньоны — 100 г

Сливки 33% — 300 мл

Оливковое масло — 3 ч. л.

Приготовление

В кастрюлю с картофельным пюре влейте бульон и 200 мл сливок, доведите до кипения, помешивая, до получения густого однородного крема. Грибы вымойте и очистите. Вырежьте 4 ломтика из середины гриба, оставшиеся мелко порубите. Обжарьте порезанные грибы на 2 ч. л. масла до мягкости. Еще 100 мл сливок взбейте с обжаренными грибами блендером. Ломтики грибов обжарьте на оставшемся масле по 1 минуте с каждой стороны, посолите и поперчите. Разлейте суп по тарелкам, в центр выложите грибной мусс, украсьте ломтиком гриба и веточкой тимьяна. Подавайте горячим!

Ранее мы готовили суп-пюре из картошки с креветками! Пряный, вкуснейший и готовится просто.