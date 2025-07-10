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10 июля 2025 в 07:00

Картофельный крем-суп с муссом из грибов! Когда надоели борщ и лапша

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельный крем-суп с муссом из грибов! Готовлю, когда надоели борщ и лапша! Это изысканное и ароматное блюдо, которое сочетает нежность картофельного пюре и насыщенный вкус грибов. Сливки делают суп бархатистым, а обжаренные ломтики грибов придают аппетитную хрустящую нотку.

Ингредиенты

  • Картофельное пюре — 600 г
  • Веточки тимьяна — 4 шт.
  • Куриный бульон — 400 мл
  • Веточка укропа — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Белые грибы или шампиньоны — 100 г
  • Сливки 33% — 300 мл
  • Оливковое масло — 3 ч. л.

Приготовление

  1. В кастрюлю с картофельным пюре влейте бульон и 200 мл сливок, доведите до кипения, помешивая, до получения густого однородного крема.
  2. Грибы вымойте и очистите. Вырежьте 4 ломтика из середины гриба, оставшиеся мелко порубите. Обжарьте порезанные грибы на 2 ч. л. масла до мягкости. Еще 100 мл сливок взбейте с обжаренными грибами блендером.
  3. Ломтики грибов обжарьте на оставшемся масле по 1 минуте с каждой стороны, посолите и поперчите.
  4. Разлейте суп по тарелкам, в центр выложите грибной мусс, украсьте ломтиком гриба и веточкой тимьяна. Подавайте горячим!

Ранее мы готовили суп-пюре из картошки с креветками! Пряный, вкуснейший и готовится просто.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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