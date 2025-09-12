Военэксперт объяснил, почему Польша и Латвия закрыли границу с Белоруссией

Военэксперт объяснил, почему Польша и Латвия закрыли границу с Белоруссией Военэксперт Кнутов: Польша и Латвия захотели втянуть НАТО в конфликт на Украине

Польша и Латвия закрыли границу с Белоруссией для того, чтобы поддержать попытки Киева втянуть НАТО в конфликт на Украине, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, которые передает Общественная Служба Новостей, таким образом создается напряжение в регионе.

Это очередные попытки Киева в связи с крайне тяжелой ситуацией на фронте каким-то образом втянуть НАТО в военный конфликт, чтобы силы Блока прикрыли небо над Украиной, — пояснил Кнутов.

Эксперт подчеркнул, что такие меры европейские страны объяснили якобы угрозой со стороны России, включая риск атак на военные объекты. По его словам, это произошло после инцидента с беспилотниками, которые, по заявлениям Варшавы, оказались в воздушном пространстве Польши.

Ранее замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил, что республика перебросит в приграничные с Белоруссией и Россией районы до 40 тысяч военных. Министр назвал это ответным шагом на совместные учения Минска и Москвы.