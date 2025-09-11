Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 18:41

Польша определилась с ответом на совместные учения Белоруссии и России

Польша направит к границе России и Белоруссии 40 тысяч военных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Польша перебросит в приграничные с Белорусские и Россией районы до 40 тысяч военнослужащих, заявил заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик. Он назвал это ответным шагом на совместные учения Москвы и Минска, передает Anadolu.

Польские военные к этому готовятся. В ближайшие дни на границе будет около 40 тысяч наших военнослужащих, — сказал Томчик.

Ранее Польша инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, утверждая о нарушении своего воздушного пространства Россией. Как уточнил польский МИД, запрос направлен для обсуждения инцидента на международном уровне. В Министерстве обороны России опровергли утверждения Польши о якобы преднамеренном нарушении воздушного пространства республики российскими беспилотниками.

Между тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что страна готова поддержать любое дальнейшее развертывание войск НАТО в Польше. На встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном он обсуждал укрепление обороны региона.

