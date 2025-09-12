Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 12:51

В «Горбушкином дворе» устроили рейд с массовой конфискацией техники

ФТС конфисковала 4,8 тыс. смартфонов и гаджетов в «Горбушкином дворе»

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В московском «Горбушкином дворе» прошел масштабный рейд, в рамках которого было изъято 4,8 тыс. единиц техники, передает РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу. Среди конфиската — смартфоны, ноутбуки, планшеты и игровые приставки.

Сотрудники ФТС выяснили, что товары ввезли в Россию незаконно. Также в ходе проверок на складах и распределительных центрах маркетплейсов было обнаружено более 7,5 тыс. нелегально ввезенных электроинструментов, уточнили журналисты. Органы изъяли шуруповерты, лазерные уровни, электропилы, триммеры, перфораторы и другое. Какие именно магазины торговали нелегальными товарами, не уточнялось.

Ранее в Сочи таможенники задержали прибывшую из Дубая россиянку с браслетом Cartier за 5 млн рублей. Женщина рассказала, что браслет ей подарила сестра, о правилах провоза такой драгоценности она не знала.

Также во Владивостоке бывшего директора компании «Мерлион» оштрафовали на 500 тысяч рублей за контрабанду 31 тонны краба. У предпринимательницы также конфисковали 51 млн рублей, вырученный с экспорта морепродуктов за границу.

Москва
смартфоны
склады
конфискации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чемпиона Москвы по каратэ чуть не убили ножом при ограблении
В МХАТе рассказали, как Доронина отмечает день рождения
Песков пожелал удачи ветеранам СВО на выборах
В России «упало» приложение мобильного банка
Российская АЭС оказалась под атакой украинского дрона
Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин
Мать обвинила 22-летнего сына в изнасиловании
SHAMAN рассказал, под каким номером хотел бы выступать на «Интервидении»
Отец певца Шарлота предположил, почему сыну не дали выступить в зоне СВО
Легендарный британский диджей Крис Хилл скончался в возрасте 80 лет
В ГД связали приезд принца Гарри в Киев с желанием занять престол Британии
Глава МИД Польши жестко ответил Трампу по поводу инцидента с дронами
Что известно о сбое Telegram 12 сентября: проблемы, когда починят
В России забили тревогу из-за массового «серого» импорта мототехники
В Калифорнии на пляже нашли гигантскую рыбу-луну
SHAMAN раскрыл, что сделает перед выходом на сцену «Интервидения»
Футболист «Спартака» назвал лучших игроков в истории клуба
Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в выходные
Гендиректор ПФКИ назвал важный недостаток искусственного интеллекта
В МИД объяснили, как Запад «подгоняет» юридическую базу под воровство
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.