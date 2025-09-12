В «Горбушкином дворе» устроили рейд с массовой конфискацией техники ФТС конфисковала 4,8 тыс. смартфонов и гаджетов в «Горбушкином дворе»

В московском «Горбушкином дворе» прошел масштабный рейд, в рамках которого было изъято 4,8 тыс. единиц техники, передает РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу. Среди конфиската — смартфоны, ноутбуки, планшеты и игровые приставки.

Сотрудники ФТС выяснили, что товары ввезли в Россию незаконно. Также в ходе проверок на складах и распределительных центрах маркетплейсов было обнаружено более 7,5 тыс. нелегально ввезенных электроинструментов, уточнили журналисты. Органы изъяли шуруповерты, лазерные уровни, электропилы, триммеры, перфораторы и другое. Какие именно магазины торговали нелегальными товарами, не уточнялось.

Ранее в Сочи таможенники задержали прибывшую из Дубая россиянку с браслетом Cartier за 5 млн рублей. Женщина рассказала, что браслет ей подарила сестра, о правилах провоза такой драгоценности она не знала.

Также во Владивостоке бывшего директора компании «Мерлион» оштрафовали на 500 тысяч рублей за контрабанду 31 тонны краба. У предпринимательницы также конфисковали 51 млн рублей, вырученный с экспорта морепродуктов за границу.