Сочинские таможенники задержали россиянку с браслетом за 5 млн рублей В Сочи таможенники задержали прибывшую из Дубая россиянку с браслетом Cartier

В Сочи таможенники задержали прибывшую из Дубая россиянку с браслетом Cartier за 5 млн рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) в своем Telegram-канале. Драгоценный предмет обнаружили в сумке туристки.

В ее ручной клади с помощью рентгенустановки инспекторы выявили фирменную коробку с украшением в виде гвоздя, — говорится в сообщении.

Россиянка рассказала, что браслет ей подарила сестра, о правилах провоза такой драгоценности она не знала. По данным экспертизы, украшение сделано из сплава золота 750 пробы. Браслет конфискован, также возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить до пяти лет тюрьмы или штраф до 1 млн рублей.

Ранее золотые слитки общим весом 34 кг обнаружили в грузовом автомобиле, который пытался выехать из Благовещенска в китайский Хэйхэ. Четверть сотни слитков были спрятаны в тайнике — люке, вырезанном в полости между кабиной тягача и прицепом.

До этого забайкальские таможенники задержали туриста с 13 сухими когтями медведя в сумке. В отношении мужчины возбудили два дела об административном правонарушении, ему грозит крупный штраф.