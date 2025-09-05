Золотые слитки на 267 млн рублей нашли таможенники в тайнике грузовика В Благовещенске остановили фуру с золотыми слитками на 267 млн рублей

Золотые слитки общим весом 34 кг обнаружили в грузовом автомобиле, который пытался выехать из Благовещенска в китайский Хэйхэ, сообщили NEWS.ru в Дальневосточном таможенном управлении. Четверть сотни слитков были спрятаны в тайнике – люке, вырезанном в полости между кабиной тягача и прицепом.

По данным ведомства, за рулем находился иностранец, который признался в контрабанде. Против него заведено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Чистый вес золота в слитках составил 30,6 кг, остальное – примесь серебра. Общая стоимость контрабанды составила 267 млн рублей.

До этого забайкальские таможенники задержали туриста с 13 сухими когтями медведя в сумке. В отношении мужчины возбудили два дела об административном правонарушении, ему грозит крупный штраф.

Ранее таможенники обнаружили сильнодействующие вещества в посылке с сухим кормом для кошек. Груз пытались отправить в Майами. Всего в отправлении находилось 3 кг кошачьего корма, три тысячи таблеток в блистерах и 29 стеклянных флаконов с прозрачной жидкостью. Экспертиза показала, что в таблетках содержится сложный эфир метенолона, а в ампулах — оксандролон.