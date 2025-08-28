Таможенники нашли сильно действующие препараты в посылке с кормом для котов

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России обнаружили сильнодействующие вещества в посылке с сухим кормом для кошек, сообщила пресс-служба ведомства. Посылку пытались отправить в Майами.

Сотрудники Пулковской и Центральной почтовой таможен обнаружили сильнодействующие вещества в посылке с сухим кормом для кошек. Запрещенный товар 39-летний россиянин пытался направить в Майами, — говорится в сообщении.

Всего в отправлении находилось 3 кг кошачьего корма, 3 тысячи таблеток в блистерах и 29 стеклянных флаконов с прозрачной жидкостью. Экспертиза показала, что в таблетках содержится сложный эфир метенолона, а в ампулах — оксандролон. Оба вещества являются анаболическими стероидами, и их перемещение через границу запрещено.

В ФТС добавили, что таможенники установили личность отправителя. На допросе он пояснил, что приобрел препараты для улучшения физической формы, но позднее решил перепродать товар клиенту в США.

Ранее таможенники задержали в Хабаровске туриста с головой крокодила в багаже. Мужчина прибыл из Вьетнама, он вез экзотический предмет в качестве сувенира для своей коллекции.