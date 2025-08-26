На Дальнем Востоке таможенники задержали туриста с головой крокодила

Таможенники задержали в Хабаровске туриста с головой крокодила в багаже, сообщила пресс-служба ФТС России в своем Telegram-канале. Мужчина прибыл из Вьетнама, он вез экзотический предмет в качестве сувенира для своей коллекции. В результате экспертизы выяснилось, что в багаже была настоящая голова гребнистого крокодила.
Экспертиза подтвердила, что это настоящая голова гребнистого крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС, — говорится в сообщении.
Против туриста возбудили два дела об административном правонарушении. Ему грозит штраф и конфискация сувенира.
Ранее Приморский краевой суд утвердил решение о взыскании 75 млн рублей с контрабандиста, который пытался вывезти из России более тонны трепанга. Этот деликатес также известен как морской огурец или морской женьшень.
Кроме того, Артемовский городской суд приговорил жителя Владивостока к трем годам лишения свободы условно и обязал его выплатить 75 млн рублей в качестве возмещения ущерба. Мужчина оспорил решение в вышестоящей инстанции. Однако краевой суд оставил приговор без изменений.