На Дальнем Востоке таможенники задержали туриста с головой крокодила Хабаровские таможенники задержали туриста с головой крокодила в багаже

Таможенники задержали в Хабаровске туриста с головой крокодила в багаже, сообщила пресс-служба ФТС России в своем Telegram-канале. Мужчина прибыл из Вьетнама, он вез экзотический предмет в качестве сувенира для своей коллекции. В результате экспертизы выяснилось, что в багаже была настоящая голова гребнистого крокодила.

Экспертиза подтвердила, что это настоящая голова гребнистого крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС, — говорится в сообщении.

Против туриста возбудили два дела об административном правонарушении. Ему грозит штраф и конфискация сувенира.

Ранее Приморский краевой суд утвердил решение о взыскании 75 млн рублей с контрабандиста, который пытался вывезти из России более тонны трепанга. Этот деликатес также известен как морской огурец или морской женьшень.

Кроме того, Артемовский городской суд приговорил жителя Владивостока к трем годам лишения свободы условно и обязал его выплатить 75 млн рублей в качестве возмещения ущерба. Мужчина оспорил решение в вышестоящей инстанции. Однако краевой суд оставил приговор без изменений.