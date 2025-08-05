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05 августа 2025 в 11:03

Контрабандист пытался увезти из России морской огурец и нарвался на штраф

Суд Приморья оштрафовал контрабандиста на 75 млн рублей за вывоз трепанга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приморский краевой суд утвердил решение о взыскании 75 млн рублей с контрабандиста, который пытался вывезти из России более тонны трепанга, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Этот деликатес также известен как морской огурец или морской женьшень.

Следствие установило, что осужденный, возглавляя собственную компанию, организовал незаконную транспортировку более тонны сушеного дальневосточного трепанга через автомобильный пункт пропуска Краскино в Приморском крае. Стоимость контрабандного груза превышала 75 млн рублей. Мужчина приобрел ценный морской продукт у браконьеров и пытался провезти его через границу, предъявив поддельные документы таможенным органам. Однако правоохранители раскрыли его преступную схему.

Артемовский городской суд приговорил жителя Владивостока к трем годам лишения свободы условно и обязал его выплатить 75 млн рублей в качестве возмещения ущерба. Мужчина оспорил решение в вышестоящей инстанции. Однако краевой суд оставил приговор без изменений.

Ранее в Домодедово задержали российского туриста, который вез самоцветы из Бахрейна на сумму 1,6 млн рублей. Таможенники обнаружили в багаже и куртке мужчины 76 драгоценных камней.

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