Российские таможенники задержали китаянку с когтями медведя Забайкальские таможенники задержали китаянку с сухими когтями медведя в сумке

Забайкальские таможенники задержали китаянку с сухими когтями медведя в сумке, сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. В отношении женщины возбудили два дела об административном правонарушении, ей грозит крупный штраф.

Сушеные когти медведя обнаружили читинские таможенники у гражданки КНР, которая следовала на автобусе в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск, — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что китаянка нашла когти в Благовещенске и хотела сделать из них украшение. При этом она не знала, что дериваты запрещено вывозить из России.