Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 10:24

Суд лишил россиянку 51 млн рублей за контрабанду огромной партии краба

Жительницу Владивостока лишили 51 млн рублей за контрабанду крупной партии краба

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во Владивостоке бывшего директора компании «Мерлион» оштрафовали на 500 тысяч рублей за контрабанду 31 тонны краба, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. У предпринимательницы также конфисковали 51 млн рублей, вырученный с экспорта морепродуктов за границу.

В суде установлено, что женщина, будучи директором ООО «Мерлион», осуществляющего добычу водных биологических ресурсов и их реализацию в иностранные государства, в апреле 2021 года организовала экспорт 31 тонны краба-стригуна опилио живого стоимостью свыше 51 млн рублей, — говорится в сообщении.

Суд установил, что женщина подала в таможню поддельные бумаги на продукцию, в том числе ветеринарные сертификаты. Свою вину она признала. Приговор не вступил в силу.

Ранее в аэропорту Махачкалы таможенники задержали 37-летнего россиянина, который пытался ввезти из Турции незадекларированные часы Rolex стоимостью 6,4 млн рублей. Сотрудники ФТС остановили мужчину в зеленом коридоре по ориентировке УФСБ по Дагестану.

крабы
Владивосток
контрабанда
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ выяснила у задержанных под Брянском диверсантов подробности работы
Стала известна опасность газированной воды для детей
В России может появиться специальный мессенджер для детей
Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском
На Белгородчину напала «Баба-Яга»: как ВСУ атакуют Россию 20 августа
В России резко вырастут цены на техосмотр
Невыносимая вонь с птицефабрики «терроризирует» россиян уже третий год
Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами
Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам
Россиянка получила 15 лет за снимки мест российских средств ПВО
«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии
Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны
Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами
В Ozon отреагировали на сообщения о логистическом коллапсе
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками
Назван неожиданный участник «Интервидения-2025»
С осени вступят в силу новые трудовые нормы для подростков
Названо побочное действие модного в соцсетях кофейного напитка
Стало известно, на какую сумму Китай закупил газ у России с начала года
Защита Гуцул подаст жалобу на приговор
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.