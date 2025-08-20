Суд лишил россиянку 51 млн рублей за контрабанду огромной партии краба

Во Владивостоке бывшего директора компании «Мерлион» оштрафовали на 500 тысяч рублей за контрабанду 31 тонны краба, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. У предпринимательницы также конфисковали 51 млн рублей, вырученный с экспорта морепродуктов за границу.

В суде установлено, что женщина, будучи директором ООО «Мерлион», осуществляющего добычу водных биологических ресурсов и их реализацию в иностранные государства, в апреле 2021 года организовала экспорт 31 тонны краба-стригуна опилио живого стоимостью свыше 51 млн рублей, — говорится в сообщении.

Суд установил, что женщина подала в таможню поддельные бумаги на продукцию, в том числе ветеринарные сертификаты. Свою вину она признала. Приговор не вступил в силу.

