Власти Томской области объяснили закупку коньяка и икры на 1,2 млн рублей

Тендер на покупку водки, коньяка, икры и сыров, размещенный властями Томской области на портале госзакупок, не привел к расходам из регионального бюджета, сообщили РИА Новости в областном департаменте финансово-ресурсного обеспечения. Данная закупка на 1,2 млн рублей была профинансирована за счет доходов, полученных от деятельности предприятия питания для граждан и юридических лиц за плату.

На портале госзакупок был размещен тендер на поставку алкоголя для столовой администрации Томской области. Учреждение планировало потратить 300 тысяч рублей на водку и коньяк, а также закупить сыры и морепродукты почти на миллион. В документах уточнялось, что коньяк должен быть выдержки не менее трех лет, а водка — категории «Альфа».

В департаменте рассказали, что закупка действительно связана с деятельностью государственного бюджетного учреждения «Столовая администрации Томской области». Однако организация имеет статус некоммерческой и вправе предоставлять платные услуги. Якобы опубликованные закупки предназначались как раз-таки для оказания таких услуг.

Ранее стало известно, что в России создадут специализированную цифровую платформу для госзакупок в сфере образования. Инициаторами выступили объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и группа «Просвещение». По словам главы РВБ Татьяны Ким, государство привлекло компанию к проекту благодаря опыту в логистике, продажах и создании удобных сервисов. Она отметила, что главным достоинством системы станет полная автоматизация закупочных процедур.