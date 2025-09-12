Туапсе стал курортом с самыми демократичными ценами

Самый демократичный ценник за отдых на Кубани в этот бархатный сезон может предложить Туапсе, следует из данных сервиса «2ГИС». С исследованием ознакомился ТАСС. Согласно публикации сервиса, один день отдыха в Туапсе в среднем обходится в 5 648 рублей. Дороже всего стоит отпуск в Сириусе и Сочи.

В Туапсе самые низкие цены среди рассматриваемых направлений по всем трем категориям: жилье (от 2 910 рублей за номер в сутки), питание (2 038 рублей за два посещения общепита) и особенно развлечения (всего 700 рублей), — отметили в «2ГИС».

На втором месте по доступности находится Краснодар, где за день отдыха надо отдать 6 464 рублей, на третьем — Анапа (8 359 рублей). Эксперты подчеркнули, что оба места могут похвастаться демократичными ценами на еду и развлечения, но гостиничные номера обходятся отдыхающим дороже. На ценообразовании сказывается близость к морю.

Дороже всего отдых в Сириусе, где один день в среднем стоит 11 962 рублей. Здесь львиную долю составляют траты на проживание. Далее следуют Сочи и Геленджик.

С середины осени поднимутся цены на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, на Хайнане и Мальдивах. Турфирмы объясняют это тем, что в октябре в этих странах спадает жара и начинается высокий сезон.