Раскрыто, как изменятся цены на отдых за рубежом осенью Турэксперт Яблонская: осенью вырастут цены на отдых в Таиланде, ОАЭ

В середине осени цены на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, на Хайнане и Мальдивах заметно вырастут, заявила в разговоре с NEWS.ru совладелец онлайн-турагентства Надежда Яблонская. По ее словам, это связано с тем, что в октябре–ноябре там начинается высокий сезон. Отдых в Турции, тем временем, будет дешеветь к зиме, отметила она.

В начале осени цены на отдых в ОАЭ выгоднее, чем в конце, так как в сентябре там еще очень жаркая погода. Турция наоборот дешевеет ближе к зиме — море остывает, сезон заканчивается. С середины осени цены на отдых в Таиланде и на Хайнане значительно повысятся. Проводить отпуск на Мальдивах выгоднее в сентябре, дальше — дороже, начинается высокий сезон, — сообщила Яблонская.

Также она подчеркнула, что наиболее популярными направлениями у россиян нынешней осенью, судя по данным бронирований, стали Турция, Египет, Таиланд, Хайнань, ОАЭ.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин заявил, что главным трендом уходящего туристического сезона стало замедление роста внутреннего туризма. По его словам, это произошло после нескольких очень динамичных лет. Такая тенденция может говорить о том, что россияне решили начать экономить, предположил эксперт.