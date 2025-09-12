Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 12:46

В России столкнулись с «яичной» проблемой

«Коммерсант»: российский рынок яиц столкнулся с рекордным перепроизводством

Яйца Яйца Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Объем производства яиц в России достиг 120% от уровня внутреннего потребления, передает «Коммерсант» со ссылкой на управляющего директора Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрия Краснова. По данным Росстата, за январь — июль 2025 года сельхозорганизации нарастили выпуск продукции на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Совокупный объем производства яиц достиг отметки в 23,18 млрд штук за указанный период. Рост поголовья сельскохозяйственной птицы составил 0,9% с конца 2024 года, достигнув 483,8 млн голов.

Значительное увеличение предложения на внутреннем рынке спровоцировало существенное снижение цен. Согласно мониторингу Минсельхоза, стоимость десятка яиц первой категории у производителей упала на 26,5% в годовом выражении, составив в среднем 53,3 рубля.

Продукция второй категории подешевела еще более значительно — на 31,9%, до 40 рублей за десять штук. Эксперты «Рексофт Консалтинга» отмечают общее снижение цен на 20% с начала 2025 года.

Сложившаяся рыночная ситуация негативно отразилась на рентабельности производителей. По данным партнера по развитию бизнеса Neo Альбины Корягиной, данный показатель снизился до 11,01% против 53,6% два года назад.

Ранее Россельхознадзор опроверг сообщения о поставках яиц из России в США. По данным источника, никаких поставок не осуществлялось, а российских предприятий, аттестованных на экспорт яиц в США, не существует.

Россия
яйца
бизнес
производство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков пожелал удачи ветеранам СВО на выборах
В России «упало» приложение мобильного банка
Российская АЭС оказалась под атакой украинского дрона
Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин
Мать обвинила 22-летнего сына в изнасиловании
SHAMAN рассказал, под каким номером хотел бы выступать на «Интервидении»
Отец певца Шарлота предположил, почему сыну не дали выступить в зоне СВО
Легендарный британский диджей Крис Хилл скончался в возрасте 80 лет
В ГД связали приезд принца Гарри в Киев с желанием занять престол Британии
Глава МИД Польши жестко ответил Трампу по поводу инцидента с дронами
Что известно о сбое Telegram 12 сентября: проблемы, когда починят
В России забили тревогу из-за массового «серого» импорта мототехники
В Калифорнии на пляже нашли гигантскую рыбу-луну
SHAMAN раскрыл, что сделает перед выходом на сцену «Интервидения»
Футболист «Спартака» назвал лучших игроков в истории клуба
Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в выходные
Гендиректор ПФКИ назвал важный недостаток искусственного интеллекта
В МИД объяснили, как Запад «подгоняет» юридическую базу под воровство
Юрист объяснил, как «черные вдовы» разводят бойцов СВО
В России рухнули цены на прошлогоднюю модель iPhone
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.