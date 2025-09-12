В России столкнулись с «яичной» проблемой «Коммерсант»: российский рынок яиц столкнулся с рекордным перепроизводством

Объем производства яиц в России достиг 120% от уровня внутреннего потребления, передает «Коммерсант» со ссылкой на управляющего директора Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрия Краснова. По данным Росстата, за январь — июль 2025 года сельхозорганизации нарастили выпуск продукции на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Совокупный объем производства яиц достиг отметки в 23,18 млрд штук за указанный период. Рост поголовья сельскохозяйственной птицы составил 0,9% с конца 2024 года, достигнув 483,8 млн голов.

Значительное увеличение предложения на внутреннем рынке спровоцировало существенное снижение цен. Согласно мониторингу Минсельхоза, стоимость десятка яиц первой категории у производителей упала на 26,5% в годовом выражении, составив в среднем 53,3 рубля.

Продукция второй категории подешевела еще более значительно — на 31,9%, до 40 рублей за десять штук. Эксперты «Рексофт Консалтинга» отмечают общее снижение цен на 20% с начала 2025 года.

Сложившаяся рыночная ситуация негативно отразилась на рентабельности производителей. По данным партнера по развитию бизнеса Neo Альбины Корягиной, данный показатель снизился до 11,01% против 53,6% два года назад.

Ранее Россельхознадзор опроверг сообщения о поставках яиц из России в США. По данным источника, никаких поставок не осуществлялось, а российских предприятий, аттестованных на экспорт яиц в США, не существует.