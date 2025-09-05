Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 19:27

В России опровергли слухи о поставках яиц в США

Россельхознадзор: Россия не экспортировала яйца в США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россельхознадзор опроверг сообщения о поставках яиц из России в США, передает «Интерфакс». По данным источника, никаких поставок не осуществлялось, а российских предприятий, аттестованных на экспорт яиц в США, не существует.

Никакие поставки яиц из России в США не осуществлялись, — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре напомнили, что компании, зарегистрированные в системе «Цербер», обязаны проверять свою продукцию в аккредитованных лабораториях на соответствие требованиям страны-импортера. Эти лаборатории должны быть подключены к системе «ВетИС». В «ВетИС» также оформляются ветеринарные сертификаты на экспортную продукцию, что позволяет отслеживать весь процесс работы с животноводческими товарами.

Таким образом, служба обладает самыми полными и наиболее точными данными о вывозимой из страны продукции животноводства, — заключили в ведомстве.

Ранее США в июле 2025 года якобы впервые с 1992 года закупили у России партию куриных яиц на сумму $455 тысяч (36,9 млн рублей) для стабилизации внутренних цен. Решение было принято на фоне дефицита продукции из-за эпидемии птичьего гриппа, вызвавшей резкий рост стоимости яиц.

