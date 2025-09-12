Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 10:30

Когда лень тратить время, пеку «Лимонный каприз»! Нежный десерт к чаю

Нежное, тающее во рту печенье «Лимонный каприз» — это настоящий взрыв цитрусового настроения! С хрустящей корочкой, воздушной текстурой и ярким лимонным ароматом, оно мгновенно переносит в летний сад даже в хмурый день.

Разотрите 150 г размягченного сливочного масла с 100 г сахарной пудры до легкой пышности. Добавьте цедру одного лимона и 1 ст. л. свежего лимонного сока. По одному введите 2 желтка, продолжая взбивать. Просейте 250 г муки с щепоткой соли и постепенно вмешайте в масляную смесь. Замесите мягкое тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Раскатайте пласт толщиной 5 мм, вырежьте формочками фигурки. Выпекайте на пергаменте при 180 °C 10–12 минут до золотистого края. Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой с лимонной цедрой. Оно получается рассыпчатым, с идеальным балансом сладости и цитрусовой свежести! Идеально к чаю, кофе или в качестве подарка в красивой упаковке. Хранится до двух недель в герметичной таре.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
М. Левицкая
