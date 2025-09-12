Булыкин назвал идеальный исход матча «Динамо» — «Спартак»

Идеальным вариантом исхода матча «Динамо» — «Спартак» будет ничья, заявил NEWS.ru экс-футболист «бело-голубых» Дмитрий Булыкин. Он отметил, что с учетом психологического состояния коллективов эта игра может очень многое поменять.

Интересное будет дерби. Обе команды находятся не на своем месте в таблице, поэтому сделают все, чтобы набрать три очка. Их психологическое состояние также оставляет желать лучшего, этот матч может дать сильный всплеск эмоций круто все поменять. Я, как бывший игрок «Динамо», буду болеть за свою команду и надеяться, что «бело-голубые» победят. Хочется, чтобы они сыграли как можно лучше. Хотя в этом матче идеальным вариантом, наверное, будет ничья, — заявил Булыкин.

Ранее тренер Валерий Непомнящий заявил, что «Спартак» будет фаворитом в предстоящем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо». Он отметил, что «красно-белые» постепенно находят свою игру, однако «бело-голубым» есть что противопоставить.

Центральный матч восьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» состоится 13 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи запланировано на 16:45. В турнирной таблице «бело-голубые» идут на десятом месте, набрав восемь очков, у «красно-белых» — 11 баллов и шестая строчка.