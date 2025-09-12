Росптицесоюз раскрыл правду о ситуации с яйцами в стране

Росптицесоюз не подтвердил распространяемую в СМИ информацию о перепроизводстве яиц, говорится в комментарии гендиректора объединения Галины Бобылевой для NEWS.ru. По ее словам, рынок стабилен, а производство соответствует спросу.

Росптицесоюз не подтверждает распространяемую в СМИ информацию о перепроизводстве яиц. На сегодняшний день рынок стабилен, производство соответствует спросу, задачи по наращиванию объемов и снижению рыночных цен успешно выполняются, — подчеркнула Бобылева.

Гендиректор Росптицесоюза добавила, что ключевые предприятия отрасли работают в штатном режиме. Сокращать производство не планируется. Предприятия с его увеличением начали развивать мощности по переработке яиц, а также наращивать экспорт продукции.

Ранее появилось сообщение о том, что объем производства яиц в России достиг 120% от уровня внутреннего потребления. Утверждалось, что за январь-июль 2025 года сельхозорганизации нарастили выпуск продукции на 6,3% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.