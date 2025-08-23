Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025

Готовим кавказский сискал — секрет балдежного вкуса в муке и соусе

Сухой сискал с соусом из творога и сметаны — это традиционное кавказское блюдо, которое сочетает хрустящие кукурузные лепешки и нежный сливочный соус. Простота приготовления и насыщенный вкус делают его идеальным вариантом для завтрака или перекуса. Такое блюдо понравится любителям натуральных и сытных закусок.

Для сискала смешайте 400 г кукурузной муки, 350 мл кефира, 0,5 ч. л. соли и мелко нарезанный зеленый лук. Замесите мягкое тесто, сформируйте лепешки и сделайте на них неглубокие надрезы. Обжаривайте на сухой сковороде по 7-8 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Для соуса соедините 100 г творога, 1-2 ст. л. сметаны и немного молока до нужной консистенции.

Готовые сискалы получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри, а творожно-сметанный соус добавляет нежности. Подавайте их горячими, украсив свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

