18 октября 2025 в 10:00

Куриные блинчики с сыром: это лучшее блюдо из грудки — невероятно просто и обалденно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные блинчики с сыром: это лучшее блюдо из грудки — невероятно просто и обалденно вкусно! Нежная текстура, насыщенная белком, и сырная нотка создают восхитительный дуэт. Идеальный ужин для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом, — низкокалорийно, но по-настоящему сытно.

Ингредиенты

  • Филе куриное — 600 г
  • Сыр нежирный — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко 1% — 150 мл
  • Мука цельнозерновая — 50 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Куриное филе и лук измельчите в блендере до состояния фарша. Добавьте молоко, яйца, соль и перец, взбивайте до гладкой кремообразной консистенции. Введите тертый сыр и муку, тщательно перемешайте.
  2. На разогретой антипригарной сковороде с минимальным количеством масла выпекайте блинчики порциями по 2–3 минуты с каждой стороны до румяного оттенка. Подавайте горячими со свежими овощами или зеленым салатом.

Ранее мы готовили тарталетки с селедкой и свекольной начинкой. Закуска за 15 минут.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
