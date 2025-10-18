Куриные блинчики с сыром: это лучшее блюдо из грудки — невероятно просто и обалденно вкусно

Куриные блинчики с сыром: это лучшее блюдо из грудки — невероятно просто и обалденно вкусно! Нежная текстура, насыщенная белком, и сырная нотка создают восхитительный дуэт. Идеальный ужин для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом, — низкокалорийно, но по-настоящему сытно.

Ингредиенты

Филе куриное — 600 г

Сыр нежирный — 100 г

Яйца — 2 шт.

Молоко 1% — 150 мл

Мука цельнозерновая — 50 г

Лук репчатый — 1 шт.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление

Куриное филе и лук измельчите в блендере до состояния фарша. Добавьте молоко, яйца, соль и перец, взбивайте до гладкой кремообразной консистенции. Введите тертый сыр и муку, тщательно перемешайте. На разогретой антипригарной сковороде с минимальным количеством масла выпекайте блинчики порциями по 2–3 минуты с каждой стороны до румяного оттенка. Подавайте горячими со свежими овощами или зеленым салатом.

