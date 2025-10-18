Куриные блинчики с сыром: это лучшее блюдо из грудки — невероятно просто и обалденно вкусно! Нежная текстура, насыщенная белком, и сырная нотка создают восхитительный дуэт. Идеальный ужин для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом, — низкокалорийно, но по-настоящему сытно.
Ингредиенты
- Филе куриное — 600 г
- Сыр нежирный — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко 1% — 150 мл
- Мука цельнозерновая — 50 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Масло растительное — 1 ст. л.
Приготовление
- Куриное филе и лук измельчите в блендере до состояния фарша. Добавьте молоко, яйца, соль и перец, взбивайте до гладкой кремообразной консистенции. Введите тертый сыр и муку, тщательно перемешайте.
- На разогретой антипригарной сковороде с минимальным количеством масла выпекайте блинчики порциями по 2–3 минуты с каждой стороны до румяного оттенка. Подавайте горячими со свежими овощами или зеленым салатом.
Ранее мы готовили тарталетки с селедкой и свекольной начинкой. Закуска за 15 минут.