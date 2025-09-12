Политолог ответил, почему на Западе растет интерес к России и Путину Политолог Кошкин: успехи на фронте и мировой арене повышают популярность России

Успех России на фронте и мировой арене способствует росту ее популярности и заставляет Запад проявлять повышенное внимание, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, страна демонстрирует устойчивое экономическое развитие, несмотря на санкционное давление, и укрепляет свои позиции как великая держава.

Мы видим активное внимание к России, к руководству страны, ее президенту Владимиру Путину, в частности со стороны Запада. Это связано с тем, что страна развивает свою экономику, невзирая на односторонние экономические рестрикции, в том числе и ЕС, которые больше бьют по интересам европейских государств. Также растущий интерес вызван нашим успехом на линии боевого соприкосновения с Украиной, где проверяется все: и экономика, и возможности понимания личным составом ВС РФ задач, которые они выполняют с оружием в руках. Так что в целом мы видим рост России как великой державы. Немаловажную роль играет и успех на международной арене, — пояснил Кошкин.

Он подчеркнул, что личность Путина, который демонстрирует выдержку и компетентность в дипломатии, серьезно влияет на укрепление международного авторитета России. По словам политолога, даже западные аналитики вынуждены признать подготовленность и способность российского лидера находить неординарные и эффективные пути для развития страны и выстраивания взаимовыгодных отношений.

Мы знаем, что многие годы Путин является примером выдержки, компетентности в политико-дипломатической сфере. Он всегда подготовлен, это отмечают даже западные эксперты, которые бы не хотели это отмечать. Он всегда находится в режиме поиска неординарных, весьма эффективных направлений развития своей страны. Мы активно продвигаем свои интересы на площадках БРИКС и ШОС, при этом показываем, что открыты к диалогу и сотрудничеству, — подытожил Кошкин.

Ранее стало известно, что Путину доверяют 80% россиян. При этом 82% граждан положительно оценивают его работу. Опрос проводился с 5 по 7 сентября, в нем участвовали 1,5 тысячи респондентов.