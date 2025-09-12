Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 13:03

«Радикальные выводы»: генерал об ответе России на налет дронов на Петербург

Генерал Липовой: Россия может разворачивать БПЛА в сторону Финляндии

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия может начать разворачивать беспилотники в сторону Финляндии в ответ на налеты дронов на Санкт-Петербург, заявил NEWS.ru Герой РФ, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, силовые меры могут включать в себя развертывание на границе средств радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что данный сценарий является прямым и асимметричным ответом на действия вероятного противника.

Наши подразделения Минобороны отслеживают, откуда летят БПЛА и, вероятно, скоро сделают радикальные выводы. Предположу, что будут приняты силовые меры — на границе России выставят средства РЭБ для подавления дронов. БПЛА будут разворачиваться и лететь обратно, как это было с Польшей, когда беспилотники потеряли контроль, сбились с курса и навели шум в стране и в руководстве НАТО, — пояснил Липовой.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на пятницу, 12 сентября, сбили над Россией 221 беспилотник. По данным Минобороны России, наибольшее количество дронов — 85 БПЛА самолетного типа — было нейтрализовано над Брянской областью. Еще 28 беспилотников сбили в Ленинградской области и 18 дронов над территорией Калужской области.

Финляндия
дроны
Россия
БПЛА
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
