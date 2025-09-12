В Польше нашли еще один нарушивший границы беспилотник В Польше нашли 17-й БПЛА, нарушивший границы воздушного пространства

Очередной беспилотник, нарушивший воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, обнаружен на юго-востоке Польши, сообщила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая в соцсети X. По ее словам, объекты найдены уже в 17 местах на территории страны.

17-й дрон найден в населенном пункте Примярки, волость Ксенжополь, район Билгорай, — написала она.

Ранее посол РФ Александр Змеевский предложил властям Чехии задаться вопросом, кому выгоден инцидент с дронами в Польше. Такую мысль дипломат высказал на встрече с заместителем министра иностранных дел ЧР Яном Марианом.

В МИД добавили, что факт принадлежности БПЛА к российским вооруженным силам установлен не был, расследование продолжается, о чем упоминал генсек НАТО Марк Рютте. Также там ответили на заявления из Польши, обратив внимание, что максимальная дальность российских БПЛА, которые минувшей ночью использовались для удара по военной инфраструктуре Украины, не превышает 700 километров.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть вызван ошибкой. По его мнению, ситуация в любом случае сложилась очень неприятная.