12 сентября 2025 в 08:39

Российским педагогам предложили выдавать жилье за стаж

Замсекретаря ОП Гриб: учителям с 25-летним стажем следует выдавать жилье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учителям, проработавшим в школе не менее 25 лет, следует выдавать жилье, сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. В беседе с ТАСС он отметил, что среди педагогов жилищный вопрос стоит достаточно остро.

Срок [работы], понятно, можно обсуждать, но мы даже тем самым [предоставлением жилья] повысим авторитет и престиж профессии учителя, — считает Гриб.

Тем временем в Санкт-Петербурге планируют выделить еще 9,1 млрд рублей на помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Эти средства пойдут на социальную поддержку бойцов и обеспечение их нужд.

До этого президент России Владимир Путин поручил расширить программу ипотечного кредитования под 2% годовых на Дальнем Востоке. Теперь право на льготную ипотеку получат все работники сферы образования, а не только учителя. Глава государства отметил, что техническая возможность для такого расширения программы существует. Он поручил правительству внести необходимые изменения в нормативную базу для реализации этого решения.

учителя
финансы
педагоги
недвижимоcть
