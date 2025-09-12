Стало известно, почему разведенные пары все чаще отказываются разъезжаться

Стало известно, почему разведенные пары все чаще отказываются разъезжаться WSJ: разведенные пары остаются в одном доме из-за низкой ипотечной ставки

Разведенные пары в США все чаще продолжают жить вместе из-за выгодных ипотечных условий, сообщает Wall Street Journal. Подобные договоренности становятся распространенной практикой: экс-супруги готовы мириться с нестандартными условиями ради сохранения финансового комфорта и общих активов.

Издание приводит в пример Райана Хамбри и Морган Диксон, которые оформили развод в апреле 2025 года, но остаются в одном доме в Кейп-Канаверале из-за ипотеки под 2%. При этом они разделили пространство: Хамбри живет в основном бунгало, а Диксон — в трейлере на территории участка.

Ранее психолог Александр Кичаев заявил, что осенью число разводов возрастает из-за сезонных изменений. По его словам, увядание природы влияет на психику и люди начинают подводить итоги жизни, оценивать свои отношения с партнером.

До этого семейный психолог Наталья Панфилова сообщила, что целенаправленный выбор непривлекательных возлюбленных — шрекинг — объясняется неуверенностью и нарциссизмом. По ее словам, командовать «страшненькими» хотят только закомплексованные мужчины.