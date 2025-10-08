Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 20:23

Продюсер рассказал, почему жена Ивлева не комментирует развод

Продюсер Дворцов: жена Ивлева боится за карьеру из-за комментариев о разводе

Константин Ивлев и Валерия Ивлева Константин Ивлев и Валерия Ивлева Фото: Социальные сети

Если Валерия, жена Константина Ивлева на хорошем счету у руководства канала, она не потеряет работу на ТВ после развода, но стоит ей прокомментировать ситуацию в семье, может лишиться карьеры, считает продюсер Сергей Дворцов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что знаменитый шеф славится жестким характером и имеет большое влияние.

Если она на хорошем счету у руководства канала, то останется на ТВ, даже после развода. Но стоит ей сказать лишнее, знаменитый шеф может навредить ее карьере. Сейчас даже после развода, она, думаю, останется в медиаполе. Сейчас к ней приковано особое повышенное внимание в связи с перипетиями в личной жизни, — добавил продюсер.

Недавно Валерия Ивлева сообщила в своих соцсетях, что разводится со знаменитым шефом. Она отметила, что они остались в хороших отношениях, но дальнейшие комментарии давать отказалась. Позже на своей странице новости о разводе подтвердил сам Ивлев.

Супруги поженились в 2021 году, у них есть общая дочь. Аккурат после декрета, Валерия начала строить карьеру на ТВ, о которой всегда мечтала, она стала ведущей программы «Мамы Пятницы» на одноименном телеканале, где также работает ее муж.

Позже она возглавила семейный книжный бизнес Ivlev Group и обзавелась собственным онлайн-клубом «Формула Ивлевой. Вкус к жизни», открытие которого анонсировала в 2023 году.

Ранее управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Trust & Law Майя Шевцова сообщила, если бывшая жена Константина Ивлева Мария считает, что он занижает доход, чтобы уйти от уплаты алиментов в полном объеме, она вправе подать в суд на взыскание всех задолженностей. По словам юриста, уклонение от уплаты алиментов через занижение дохода — распространенная практика.

Константин Ивлев
разводы
ведущий
свадьбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве прогремел взрыв
Маньяк из парка, убийство архитектора, полумертвый зацепер: главные ЧП дня
Физик-ядерщик предупредил о невозможности утилизации плутония
Закрытие победных для РФ Игр стран СНГ в Азербайджане: самые яркие кадры
Российский рынок акций терпит мощное падение
Гордон объяснил, почему не отказался от гражданства США
Норвежская лыжница-чемпионка отказалась соревноваться с россиянами
Захарова объяснила, почему нейросети искажают российские новости
Младенец попробовал мед и заболел ботулизмом
Бывший муж Шавриной раскрыл, затмит ли она Кадышеву
Захарова рассказала, как один дипфейк «оборвал» ее телефон
«Гештальт по-прежнему открыт»: почему Валиева ушла от Тутберидзе к Навке
Постпред России при ОЗХО заявил о применении Украиной химоружия
Чешская бубланина: рецепт воздушного торта как в пражских кафе
Мелкий ремонт и регулировка пластиковых окон своими руками: инструкция
В МВФ раскрыли, когда глобальный госдолг превысит объем экономики
Неизвестные пытались захватить один из корпусов Почаевской лавры на Украине
Продюсер рассказал, почему жена Ивлева не комментирует развод
Политолог заявил о единственном способе защитить Приднестровье от Молдавии
«В так называемой клетке»: адвокат Гуцул разнесла суд над главой Гагаузии
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.