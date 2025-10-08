Продюсер рассказал, почему жена Ивлева не комментирует развод

Если Валерия, жена Константина Ивлева на хорошем счету у руководства канала, она не потеряет работу на ТВ после развода, но стоит ей прокомментировать ситуацию в семье, может лишиться карьеры, считает продюсер Сергей Дворцов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что знаменитый шеф славится жестким характером и имеет большое влияние.

Если она на хорошем счету у руководства канала, то останется на ТВ, даже после развода. Но стоит ей сказать лишнее, знаменитый шеф может навредить ее карьере. Сейчас даже после развода, она, думаю, останется в медиаполе. Сейчас к ней приковано особое повышенное внимание в связи с перипетиями в личной жизни, — добавил продюсер.

Недавно Валерия Ивлева сообщила в своих соцсетях, что разводится со знаменитым шефом. Она отметила, что они остались в хороших отношениях, но дальнейшие комментарии давать отказалась. Позже на своей странице новости о разводе подтвердил сам Ивлев.

Супруги поженились в 2021 году, у них есть общая дочь. Аккурат после декрета, Валерия начала строить карьеру на ТВ, о которой всегда мечтала, она стала ведущей программы «Мамы Пятницы» на одноименном телеканале, где также работает ее муж.

Позже она возглавила семейный книжный бизнес Ivlev Group и обзавелась собственным онлайн-клубом «Формула Ивлевой. Вкус к жизни», открытие которого анонсировала в 2023 году.

Ранее управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Trust & Law Майя Шевцова сообщила, если бывшая жена Константина Ивлева Мария считает, что он занижает доход, чтобы уйти от уплаты алиментов в полном объеме, она вправе подать в суд на взыскание всех задолженностей. По словам юриста, уклонение от уплаты алиментов через занижение дохода — распространенная практика.