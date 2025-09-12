Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 10:24

Россиянин предложил СБУ помощь и получил 17 лет тюрьмы

Крымчанина приговорили к 17 годам колонии за подготовку теракта

Жителя Крыма приговорили к 17 годам колонии за участие в подготовке теракта, сообщили ТАСС в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. На момент задержания мужчина уже собрал взрывное устройство.

Житель Феодосии 1965 года рождения инициативно обратился через официальный сайт Службы безопасности Украины с предложением своей помощи и был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству, — рассказали в ведомстве.

Он взял компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства из двух тайников в Джанкойском районе, а затем собрал его под дистанционным руководством украинских спецслужб. Готовое устройство он спрятал в Балаклавском районе Севастополя. Против него было заведено уголовное дело. Помимо колонии, его обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Тем временем в Ульяновской области задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в организации финансирования терроризма. Молодой человек администрировал Telegram-канал, через который собирал деньги для запрещенных в России террористических организаций.

