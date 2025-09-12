Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 08:56

Готовившим подрыв в РУДН россиянам вынесли приговор

Планировавшие теракт в РУДН приговорены к срокам в колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырех молодых людей, включая студентов и школьника, приговорили к срокам от шести до девяти лет колонии за попытку совершить теракт в здании Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Соответствующее решение вынес Второй Западный окружной военный суд.

Им назначены сроки от шести лет воспитательной колонии до девяти лет колонии общего режима. Самый молодой участник террористической группы был взят под стражу в зале суда, — рассказал собеседник.

Двоим помимо срока в колонии назначены штрафы по 40 тысяч рублей и запрет на администрирование сайтов на два года. Отмечается, что судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Тем временем появилась информация, что фигуранты дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» не смогут выплатить компенсации потерпевшим. У обвиняемых нет имущества, достаточного для покрытия заявленных исков.

До этого москвича приговорили к 10 годам лишения свободы за вербовку граждан в «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Первые три года он проведет в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима.

