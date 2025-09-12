Вдова участника СВО покончила с собой после смерти маленького сына В Туле вдова участника СВО совершила суицид после смерти маленького сына

Жительница Тулы покончила с собой после смерти двухлетнего сына, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, ребенок захлебнулся в ванной, когда мать отвлеклась. Тревогу забила знакомая погибшей.

Женщины договорились встретиться, но в назначенное время подруга не пришла и не отвечала на звонки. Тогда знакомая обратилась в правоохранительные органы. Полиция пришла в квартиру, но дверь никто не открыл, и было принято решение вскрыть жилище.

Внутри правоохранители нашли два тела: 38-летней женщины и ее маленького сына. Канал отмечает, что отец ребенка сразу после его рождения отправился на СВО и погиб. Свекровь и женщина состояли в конфликте, а бабушка хотела лишить мать родительских прав.

