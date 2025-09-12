Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 10:32

Вдова участника СВО покончила с собой после смерти маленького сына

В Туле вдова участника СВО совершила суицид после смерти маленького сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Тулы покончила с собой после смерти двухлетнего сына, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, ребенок захлебнулся в ванной, когда мать отвлеклась. Тревогу забила знакомая погибшей.

Женщины договорились встретиться, но в назначенное время подруга не пришла и не отвечала на звонки. Тогда знакомая обратилась в правоохранительные органы. Полиция пришла в квартиру, но дверь никто не открыл, и было принято решение вскрыть жилище.

Внутри правоохранители нашли два тела: 38-летней женщины и ее маленького сына. Канал отмечает, что отец ребенка сразу после его рождения отправился на СВО и погиб. Свекровь и женщина состояли в конфликте, а бабушка хотела лишить мать родительских прав.

Ранее в Иркутске судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц покончил с собой. По информации источника, он ушел из дома в ночь на 3 сентября и больше не вернулся. В последний раз его видели на камерах наружного наблюдения около Глазковского моста.

Тула
дети
смерти
матери
