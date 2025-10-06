«Без права на ошибку»: Миронов рассказал о работе с Путиным в 90-х Лидер СРЗП Миронов: Путин всегда успешно справлялся с любой работой

Президент России Владимир Путин в петербургский период своей карьеры успешно справлялся даже с такой работой, опыта в которой у него никогда прежде не было, рассказал NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он назвал главу РФ очень вдумчивым и взвешенным руководителем.

Мне повезло познакомиться с Владимиром Путиным в середине 90-х, когда мы работали в Санкт-Петербурге: он — в мэрии, а я — в Законодательном собрании. Время тогда и в городе, и в стране было тяжелое, многие проблемы приходилось решать, что называется, прямо с колес, без права не ошибку. Не раз наблюдал, как Владимир Владимирович, который до того не имел опыта такой работы, успешно с ней справлялся, — вспомнил Миронов.

Теперь, отметил депутат, Путин занимает самый высокий пост в самой большой стране в мире — и России повезло с лидером.

Думаю, за прошедшие годы все, включая даже противников нашего президента, убедились, что он настоящий профессионал и патриот России. Таким и должен быть настоящий лидер нации, — подчеркнул Миронов.

Ранее президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик высоко оценил выступление Путина на заседании клуба «Валдай». По его словам, российский лидер выступает как архитектор новых международных отношений, а его видение соответствует естественному миропорядку, где все государства сохраняют суверенитет и идентичность.