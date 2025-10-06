Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 23:00

«Без права на ошибку»: Миронов рассказал о работе с Путиным в 90-х

Лидер СРЗП Миронов: Путин всегда успешно справлялся с любой работой

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в петербургский период своей карьеры успешно справлялся даже с такой работой, опыта в которой у него никогда прежде не было, рассказал NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он назвал главу РФ очень вдумчивым и взвешенным руководителем.

Мне повезло познакомиться с Владимиром Путиным в середине 90-х, когда мы работали в Санкт-Петербурге: он — в мэрии, а я — в Законодательном собрании. Время тогда и в городе, и в стране было тяжелое, многие проблемы приходилось решать, что называется, прямо с колес, без права не ошибку. Не раз наблюдал, как Владимир Владимирович, который до того не имел опыта такой работы, успешно с ней справлялся, — вспомнил Миронов.

Теперь, отметил депутат, Путин занимает самый высокий пост в самой большой стране в мире — и России повезло с лидером.

Думаю, за прошедшие годы все, включая даже противников нашего президента, убедились, что он настоящий профессионал и патриот России. Таким и должен быть настоящий лидер нации, — подчеркнул Миронов.

Ранее президент Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик высоко оценил выступление Путина на заседании клуба «Валдай». По его словам, российский лидер выступает как архитектор новых международных отношений, а его видение соответствует естественному миропорядку, где все государства сохраняют суверенитет и идентичность.

Сергей Миронов
Владимир Путин
Госдума
политика
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Без права на ошибку»: Миронов рассказал о работе с Путиным в 90-х
Еще один НДС: какие товары хотят им обложить, размер ставки, сроки введения
Лукашенко остановил рост цен в Белоруссии
На Украине запустили секретную сеть аккумуляторов для электросетей
Пожилой мужчина пострадал от удара ВСУ в ДНР
Проще приготовить, чем выговорить: рецепт шотландского рамбледетампса
Стало известно, кто возглавит рабочую группу по защите семей в России
Кобахидзе раскрыл, на что была готова Зурабишвили при успехе штурма
ЕС готовит санкционный удар по цифровому активу России
Слуцкий рассказал, каким редким качеством обладает Путин
«Фосфорный ад». ВСУ применяют запрещенные боеприпасы: почему мир молчит
В российском городе продают приморский санаторий по цене квартиры в Москве
Уходящий премьер Франции отказался возвращаться на пост
В Грузии развернули операцию по поимке участников штурма дворца президента
На всех направлениях СВО появился дрон, облегчающий работу связистов
Избившему собаку-инвалида мужчине грозит до трех лет тюрьмы
На Украине объявили о размещении военного производства в стране ЕС
Врач рассказала о перспективах открытия нобелевских лауреатов 2025 года
Как кошки лечат людей: научные доказательства и механизмы
Подросток чуть не лишился возможности ходить из-за аварии на самокате
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена
Общество

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.