26 сентября 2025 в 13:35

В Туле поймали кассиршу, продававшую липовые билеты на «Руки вверх!»

Полиция задержала билетершу из Тулы, обманувшую сотню фанатов «Руки вверх!»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала кассиршу, которая нажилась на фанатах группы «Руки вверх!» из Тулы, продавая им несуществующие билеты, передает Telegram-канал 112. Правоохранители решают вопрос о заведении уголовного дела по статье о мошенничестве.

Подозреваемая продавала мимо кассы несуществующие билеты на концерт группы, будучи уверенной, что в толпе на «Тула-Арене» никто из обманутых ничего не заметит. Часть билетов она оставила себе. Липовые билеты за 2,5 тыс. рублей она отдавала якобы со скидкой 50%.

Позже фанаты «Руки вверх!» просто не смогли зайти в зал по незарегистрированным билетам. Они простояли полтора часа на входе и уехали домой. Организаторы концерта заявили, что отношения к ситуации не имеют.

Ранее россиян предупредили о том, что мошенники начали воровать деньги со счетов доверчивых граждан, создавая поддельные чат-боты и банковские сервисы. Член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил сограждан, что подделки почти не отличаются от оригиналов. Жертв обманщики заманивают в свои чат-боты рекламой.

