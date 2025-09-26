В Туле поймали кассиршу, продававшую липовые билеты на «Руки вверх!»

Полиция задержала кассиршу, которая нажилась на фанатах группы «Руки вверх!» из Тулы, продавая им несуществующие билеты, передает Telegram-канал 112. Правоохранители решают вопрос о заведении уголовного дела по статье о мошенничестве.

Подозреваемая продавала мимо кассы несуществующие билеты на концерт группы, будучи уверенной, что в толпе на «Тула-Арене» никто из обманутых ничего не заметит. Часть билетов она оставила себе. Липовые билеты за 2,5 тыс. рублей она отдавала якобы со скидкой 50%.

Позже фанаты «Руки вверх!» просто не смогли зайти в зал по незарегистрированным билетам. Они простояли полтора часа на входе и уехали домой. Организаторы концерта заявили, что отношения к ситуации не имеют.

