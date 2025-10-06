ВСУ атаковали Белгород ракетами

Силы противовоздушной обороны России отразили ракетную атаку над территорией Белгорода и прилегающей области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько вражеских ракет, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы ПВО за прошедшую ночь сбили восемь украинских беспилотников над регионом. По его словам, пострадавших нет. Губернатор также отметил, что разрушений или повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Он подчеркнул, что в регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

До этого в городе Шебекино местный житель получил тяжелые ранения в результате взрыва на своем приусадебном участке. Пострадавший с диагнозами «минно-взрывная травма» и «открытый перелом ноги» был доставлен в областную больницу в стабильно тяжелом состоянии. В медицинском учреждении ему оказали всю необходимую помощь.