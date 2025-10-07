Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 00:56

Мужчина пал в схватке с контейнером для благотворительного сбора одежды

В Португалии мужчина умер, засунув руку в контейнер для сбора одежды

Фото: Xun Wei/XinHua/Global Look Press

В Португалии мужчина застрял в контейнере для благотворительного сбора одежды и не смог выбраться, сообщает Correio da Manhã. Уточняется, что он засунул руку внутрь, чтобы что-то вытащить, но достать ее уже не смог.

Случай произошел в конце сентября в городе Кашкайш, в районе Розариу. При этом впервые прохожие заметили мужчину около десяти часов вечера, однако по какой-то причине не стали ему помогать. Сам португалец тоже на помощь звать не торопился. Экстренные службы отправились по вызову лишь около 1:20 ночи, когда стало уже поздно: мужчина умер из-за проблемы с кровообращением в пережатой крышкой руке.

Ранее пятилетний мальчик погиб во дворе собственного дома, после того как засунул голову в приоткрытое окно припаркованного автомобиля. Ребенок сорвался и повис на стекле. Пострадавшего незамедлительно доставили в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

До этого опасный сироп от кашля унес как минимум три жизни. Сперва стало известно о смерти двоих детей, после этого не смогли спасти врача, который опробовал лекарство на себе.

