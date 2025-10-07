Мужчина пал в схватке с контейнером для благотворительного сбора одежды В Португалии мужчина умер, засунув руку в контейнер для сбора одежды

В Португалии мужчина застрял в контейнере для благотворительного сбора одежды и не смог выбраться, сообщает Correio da Manhã. Уточняется, что он засунул руку внутрь, чтобы что-то вытащить, но достать ее уже не смог.

Случай произошел в конце сентября в городе Кашкайш, в районе Розариу. При этом впервые прохожие заметили мужчину около десяти часов вечера, однако по какой-то причине не стали ему помогать. Сам португалец тоже на помощь звать не торопился. Экстренные службы отправились по вызову лишь около 1:20 ночи, когда стало уже поздно: мужчина умер из-за проблемы с кровообращением в пережатой крышкой руке.

