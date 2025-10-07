Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 00:16

«Лента» оборвала сотрудничество с производителем известных чистящих средств

«Лента» оборвала сотрудничество с производителем Vanish и Calgon

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Группа Лента» прекращает сотрудничество с компанией Reckitt, сообщил Telegram-канал ретейлера. Там пояснили, что она производит пятновыводители Vanish, средства для удаления засоров Tiret, средства для защиты стиральных машин от накипи Calgon и освежители воздуха Air Wick.

Решение компании продиктовано принципиальными расхождениями в понимании экономической целесообразности предлагаемых производителем условий сотрудничества, — сказано в сообщении.

В публикации говорится, что условия, которые выдвигает поставщик, вынуждают торговую сеть работать с отрицательной наценкой до минус 20. Таким образом приходится обеспечивать рыночную цену, рассказали в торговой сети.

Ранее Министерство финансов России предложило ввести налог на добавленную стоимость для товаров иностранного производства, реализуемых через маркетплейсы. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект. Согласно положениям документа, в 2027 году ставка НДС на импортные товары составит 5%. В 2028 году она увеличится до 10%, а в 2029 году достигнет 15%.

Тем временем сеть спортивных магазинов Desport, которую называют «преемницей» Decathlon, уменьшает число своих точек в российских регионах. Так, с февраля 2025 года компания закрыла уже пять магазинов, их общее число сократилось до 24, причиной такого решения сети могут быть финансовые трудности.

Лента
магазины
производители
товары
